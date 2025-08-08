Alejandro Osorio, ganador de la octava etapa de la Vuelta a Colombia 2025: video

Alejandro Osorio del Orgullo Paisa, conocido como el 'Pony' Osorio Foto: Fedeciclismo

El ciclista antioqueño Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) se llevó la octava etapa de la Vuelta a Colombia 2025, disputada este viernes entre Cali y La Tebaida (Quindío) sobre un recorrido de 168,2 kilómetros.

El corredor de El Carmen de Viboral, conocido como el Pony, venció al esprint con una poderosa aceleración final, confirmando su gran rendimiento.

Con un promedio de velocidad de 46,8 km/h en los últimos kilómetros, Osorio cruzó la línea de meta en primer lugar con un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 23 segundos. Lo escoltaron José Aramayo (Pio Rico Cycling) y Kevin Castillo (Team Sistecrédito), quienes llegaron con el mismo tiempo.

En la clasificación general, no hubo cambios en los primeros puestos. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) continúa vestido de líder, con una ventaja de 1:04 sobre Diego Camargo (Team Medellín) y 1:20 sobre Yonathan Eugenio (EBSA Energía de Boyacá).

La carrera entra ahora en su fase más decisiva. Este sábado se disputará la novena y penúltima etapa, un recorrido de 217 kilómetros entre Alvarado (Tolima) y el temido Alto del Vino, en Cundinamarca, a 2.847 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un puerto de categoría especial, con 29,8 km de ascenso al 5,8 % de pendiente media.

Antes de enfrentar ese ‘monstruo’, los corredores deberán superar otros tres pasos montañosos: el Alto de La Mona (1ª categoría), el Alto de Campo Alegre (1ª) y el Alto de Venadillo de cuarta categoría, lo que garantiza una jornada de alta exigencia física y táctica.

Será una etapa clave para las aspiraciones del líder, quien sufrió en el Alto de La Línea, y también para sus rivales directos, que ven en esta jornada una última oportunidad para asaltar el liderato.

El pelotón llega al límite de sus fuerzas, pero la montaña no perdona: el Alto del Vino promete emociones fuertes y, probablemente, definirá al campeón de esta edición de la Vuelta a Colombia, que concluirá este domingo en Bogotá.

