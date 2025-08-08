Egan Bernal, el mejor colombiano en la etapa reina de la Vuelta a Burgos

Egan Bernal, una de las figuras más grandes del ciclismo colombiano. Foto: AFP - LUCA BETTINI

El italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious) se impuso este viernes en solitario en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, una jornada de alta montaña con final en Regumiel de la Sierra, en la que el mejor colombiano fue Egan Bernal, quien cruzó la meta en la casilla 20 del pelotón principal, a 3 minutos y 15 segundos del ganador.

Caruso lanzó un poderoso ataque a 17 kilómetros de la meta, dejando atrás al alemán Ben Zwiehoff (Bora-Hansgrohe) y gestionando con inteligencia la subida final para conseguir una victoria de prestigio. Rui Costa (EF Education-EasyPost) y Rui Oliveira (UAE Team Emirates) completaron el podio de la jornada, aunque llegaron a casi minuto y medio del italiano.

Entre los colombianos, además de Bernal, también llegaron en el grupo principal Esteban Chaves, Brandon Rivera, Diego Pescador y Germán Darío Gómez. Juan Sebastián Molano, en cambio, perdió contacto y finalizó a 6′55″.

En la clasificación general, Bernal es ahora el mejor ubicado de los colombianos, en el puesto 10, a 53 segundos del líder, el francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale), quien logró conservar el maillot morado tras llegar con los favoritos.

Lo siguen en la tabla Diego Pescador (24º), Esteban Chaves (27º) y Brandon Rivera (30º), todos a 2′10″. Más atrás se encuentran Germán Darío Gómez (52º a 7′48″) y Juan Sebastián Molano (123º), a solo 4 segundos, dado su rol de velocista y lanzador.

La etapa comenzó con una fuga numerosa en la que participaron varios nombres fuertes, como Caruso, Rui Costa, Rui Oliveira, y Javier Romo (Movistar). La escapada llegó a tener más de tres minutos de ventaja y fue el escenario de la batalla final por la victoria.

La Vuelta a Burgos 2025 se definirá este sábado con la quinta y última etapa, que finalizará en el icónico ascenso a Lagunas de Neila, puerto de categoría especial y tradicional juez de la carrera. Allí se espera el duelo definitivo por el título y, posiblemente, un nuevo intento de los colombianos por escalar posiciones en la general.

