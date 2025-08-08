Nairo Quintana fuera de Burgos por caída: ¿llegará a la Vuelta a España?

El ciclista colombiano Nairo Quintana es una de las figuras del Movistar Team. Foto: AFP - LUCA BETTINI

El ciclista colombiano Nairo Quintana no tomó la salida este viernes en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, tras la caída que sufrió el jueves durante la tercera jornada de la competencia. La decisión fue tomada de forma conjunta con los directores deportivos del Movistar Team, como medida de precaución ante posibles complicaciones físicas.

“Tras la caída sufrida ayer, Nairo Quintana no partió en la jornada de hoy”, informó el equipo español a través de su cuenta oficial en Twitter, sin entregar mayores detalles sobre la condición del corredor boyacense. En imágenes publicadas tras la etapa, se observó que Nairo sufrió golpes en el costado derecho del cuerpo, incluyendo costillas y espalda.

En la etapa afectada —disputada entre el Monasterio de San Pedro de Cardeña y Valpuesta, sobre 184 kilómetros—, Quintana logró cruzar la meta en el puesto 72, perdiendo 12 minutos y 33 segundos frente al ganador, el francés Léo Bisiaux (Decathlon). En la clasificación general, descendió al puesto 69, a 13 minutos y 18 segundos del liderato.

La situación genera incertidumbre sobre su participación en la Vuelta a España, prevista del 23 de agosto al 14 de septiembre. La carrera burgalesa era su principal preparación para la última gran vuelta del año, en la que se perfilaba como uno de los líderes del Movistar, especialmente tras el retiro de Enric Mas por una tromboflebitis en la pierna izquierda.

Aunque su temporada no ha sido sobresaliente en términos de resultados individuales, Quintana ha desempeñado un rol clave como gregario. En el pasado Giro de Italia, fue fundamental en el top 10 logrado por su compatriota Einer Rubio, quien finalizó en el octavo lugar de la general.

Por ahora, no se conoce el parte médico oficial del Movistar Team ni el diagnóstico detallado de sus lesiones. Sin embargo, Nairo cuenta con poco más de dos semanas para recuperarse y tomar una decisión definitiva sobre su presencia en la ronda española, que inicia en Turín.

Luego de su abandono, seis ciclistas colombianos continúan en carrera en la Vuelta a Burgos: Egan Bernal, Esteban Chaves, Diego Pescador, Brandon Rivera, Germán Darío Gómez y Juan Sebastián Molano.

Con contrato vigente hasta 2026, Quintana ha confirmado que seguirá corriendo al menos un año más, aunque aún no ha decidido cuándo pondrá fin a su carrera profesional.

