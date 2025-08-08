Estos son los 30 candidatos al Balón de Oro 2025: ¿quién será el ganador?

Un empleado de la FIFA con el trofeo del Balón de Oro. Foto: EFE - STEFFEN SCHMIDT

El español Lamine Yamal y los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez figuran entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2025, revelados este jueves, en una carrera que, por ahora, parece liderada por el francés Ousmane Dembélé.

Al igual que en la edición de 2024, el prestigioso galardón tendrá un ganador inédito, ya que ninguno de los nominados ha recibido previamente este premio.

Gracias a los cuatro títulos conquistados por el París Saint-Germain, entre ellos la primera Champions League en la historia del club, el exjugador del FC Barcelona, Ousmane Dembélé, parte como gran favorito.

En total, hay nueve jugadores del PSG entre los nominados, como el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma —también incluido entre los candidatos al Trofeo Yashin al mejor portero—, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, los portugueses Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha, así como el español Fabián Ruiz.

Lamine Yamal, que recibe la segunda nominación de su carrera, es otro de los grandes favoritos. Tras conquistar el doblete Copa-Liga con el Barcelona y alcanzar la final de la Liga de Naciones con España, el atacante de 18 años aspira, como mínimo, a mejorar el 8º lugar que obtuvo en 2024.

En total, son cuatro los jugadores del Barça incluidos en la lista: además de Yamal, figuran Pedri, Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha.

Entre los sudamericanos nominados destacan el capitán del Inter de Milán, Lautaro Martínez, finalista de Champions League por segunda vez en su carrera, y su compatriota Alexis Mac Allister, campeón de la Premier League con Liverpool.

También aparece el brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, quien el año pasado fue segundo, solo por detrás del español Rodri.

Los resultados se darán a conocer el 22 de septiembre durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025.

Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025:

Ousmane Dembélé (FRA/ PSG)

Gianluigi Donnarumma (ITA/ PSG)

Jude Bellingham (ENG/ Real Madrid)

Désiré Doué (FRA/ PSG)

Denzel Dumfries (NED/ Inter Milan)

Serhou Guirassy (GUI/ Dortmund)

Erling Haaland (NOR/ Manchester City)

Viktor Gyökeres (SWE/ Arsenal)

Achraf Hakimi (MAR/ PSG)

Harry Kane (ENG/ Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (GEO/ PSG)

Robert Lewandowski (POL/ FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (ARG/ Liverpool)

Lautaro Martínez (ARG/ Inter Milan)

Scott McTominay (SCO/ Nápoles)

Kylian Mbappé (FRA/ Real Madrid)

Nuno Mendes (POR/ PSG)

Joao Neves (POR/ PSG)

Pedri (ESP/ FC Barcelona)

Cole Palmer (ENG/ Chelsea)

Michael Olise (FRA/ Bayern)

Raphinha (BRA/ FC Barcelona)

Declan Rice (ENG/ Arsenal)

Fabian Ruiz (ESP/ PSG)

Virgil van Dijk (NED/ Liverpool)

Vinicius (BRA/ Real Madrid)

Mohamed Salah (EGY/ Liverpool)

Florian Wirtz (GER/ Liverpool)

Vitinha (POR/ PSG)

Lamine Yamal (ESP/ FC Barcelona)

