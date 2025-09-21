Alejandro Osorio se robó la victoria de la etapa 2 en Medellín del Clásico RCN

El antioqueño del Orgullo Paisa se quedó con la segunda etapa del Clásico RCN – Sistecrédito 2025 en Medellín, tras un remate explosivo en el Cerro El Volador que le arrebató la victoria a Yonatan Castro (EPM Medellín), gran protagonista del día en los ascensos. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Alejandro ‘Pony’ Osorio (Orgullo Paisa) se llevó la gloria en Medellín al imponerse en la segunda etapa del Clásico RCN – Sistecrédito 2025. En un cierre dramático en el Cerro El Volador, el antioqueño lanzó un ataque demoledor en los últimos 300 metros y superó al joven Yonatan Castro (EPM Medellín), quien parecía tener asegurada la victoria tras liderar gran parte de la jornada.

La etapa partió desde el parque principal de Santa Fe de Antioquia, un escenario cargado de historia, para cubrir un recorrido recortado de 58,6 kilómetros.

Desde el banderazo inicial, las fugas se hicieron presentes, pero el pelotón controló los primeros intentos. El camino hacia Medellín, adornado por paisajes majestuosos y un clima exigente, sirvió como telón de fondo para una batalla táctica en la que cada bonificación y cada punto de montaña pesaron.

El primero en encender la carrera fue Cristián Vélez, uno de los candidatos a la pelea por la camiseta del sub-23 del GW Erco Shimano, quien se quedó con la meta volante en San Jerónimo. Más adelante, Yonatan Castro asumió el protagonismo: se llevó el esprint especial y conquistó los dos premios de montaña de la fracción, uno de segunda categoría en el Estadero El Mono, y el más importante, de primera categoría, en la salida del túnel, a 14 kilómetros de la llegada. Su fortaleza en la subida lo perfilaba como el vencedor del día.

En los últimos kilómetros, el duelo se trasladó a los escaladores de mayor experiencia. Rodrigo Contreras y Javier Jamaica (NU Colombia) presionaron desde el lote y sumaron bonificaciones, mientras Castro defendía su ventaja con valentía. Sin embargo, en la subida final del Cerro El Volador, apareció la explosividad de Osorio: con un remate feroz, el “Pony” dio el zarpazo justo a metros de la meta y firmó una victoria que levantó a la afición en Medellín.

El Clásico RCN 2025, denominado este año “Duelo de Titanes”, vivió así una jornada corta pero intensa, que marcó las primeras diferencias entre escaladores y ratificó el espectáculo que se espera de la ronda. Tras el triunfo de Wilmar Paredes en el embalaje inicial en Mutatá, la carrera cambió de piel en la montaña y dejó claro que los favoritos empiezan a mostrar sus cartas.

Clasificación General del Clásico RCN tras la segunda etapa

Puesto Ciclista Equipo Tiempo / Dif. 1 Alejandro Osorio Orgullo Paisa 4:54:13,2 2 Wilmar Paredes Team Medellín +6,3″ 3 Yonatan Castro Team Medellín +12,4″ 4 Sebastián Castaño Team Sistecrédito +23,5″ 5 Rodrigo Contreras NU Colombia +23,0″ 6 Wilson Peña Team Sistecrédito +23,0″ 7 Óscar Fernández EPM Medellín +23,0″ 8 Juan Restrepo EBSA Energía +29,0″ 9 Robinson López GW Erco Shimano +29,0″ 10 Estiven García Team Sistecrédito +29,0″

