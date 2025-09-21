No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Evenepoel, tricampeón mundial de contrarreloj: superó a Pogačar en Kigali

El Mundial de Ciclismo 2025 inició en Kigali, Ruanda, con la CRI: Evenepoel brilló y los colombianos Walter Vargas y Diana Peñuela cumplieron.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
21 de septiembre de 2025 - 05:25 p. m.
El ciclista belga Remco Evenepoel, medallista de oro, muerde su medalla en el podio tras la prueba masculina de contrarreloj individual élite del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI 2025, en Kigali, el 21 de septiembre de 2025.
El ciclista belga Remco Evenepoel, medallista de oro, muerde su medalla en el podio tras la prueba masculina de contrarreloj individual élite del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI 2025, en Kigali, el 21 de septiembre de 2025.
Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
El belga Remco Evenepoel se proclamó campeón del mundo de contrarreloj por tercer año consecutivo, este domingo en Kigali, dominando la prueba al punto de alcanzar y adelantar a Tadej Pogačar, quien había salido dos minutos y medio antes que él y terminó en cuarto lugar.

Coronado previamente en 2023 en Glasgow y el año pasado en Zúrich, el belga iguala al alemán Tony Martin y al australiano Michael Rogers, los dos únicos otros ciclistas que lograron este triplete de manera consecutiva.

El australiano Jay Vine y otro belga, Ilan Van Wilder, completaron el podio.

En cuanto a los colombianos, Walter Vargas terminó 14º en la élite masculina, a 2:38 de Evenepoel. En la élite femenina, la campeona nacional Diana Peñuela fue 24ª (48:30), a 5:21 de la vencedora, la suiza Marlen Reusser.

Evenepoel aplastó a Pogacar en su cumpleaños

Pogacar, el día de su 27º cumpleaños, terminó en la cuarta posición, a 2:38 de Evenepoel, quien lo adelantó en la subida adoquinada de Kimihurura, una escena muy inesperada dada la dominación del esloveno en el ciclismo mundial.

Pero Evenepoel estaba en otro nivel este domingo, una señal prometedora antes de la carrera de ruta, en una semana, donde podría convertirse en el primer ciclista en la historia en ganar ambas pruebas en los mismos Mundiales, un año después de lograr este doblete en los Juegos Olímpicos de París, una hazaña también inédita.

Saliendo como un cohete, Evenepoel ya tenía una ventaja de 45 segundos después de solo diez kilómetros en el difícil recorrido (40 km y 680 m de desnivel) en Kigali, que acoge estos primeros Mundiales en suelo africano.

Con su característico casco dorado, continuó al mismo ritmo para aplastar a la competencia y a Pogacar, quien tendrá un gran desafío el próximo domingo para conservar su título en la carrera de ruta.

“Realmente tuve un gran día, espero mantener esta forma para el próximo domingo”, destacó Evenepoel.

El ciclista de 25 años demostró una vez más que es el maestro indiscutible de la contrarreloj. Exactamente un tercio (22 de 66) de sus victorias provienen de este esfuerzo solitario gracias a su potencia, su aerodinámica perfecta y un sentido absoluto del detalle.

El mexicano Isaac del Toro terminó con el quinto mejor tiempo, con tres segundos más que Pogacar.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

