Álvaro Hodeg: “No correr las tres grandes sería un desastre para el ciclismo”

Redacción deportes

Marzo y abril son los meses más importantes de la temporada para el equipo Deceuninck Quick-Step, en el que corre el ciclista colombiano Álvaro Hodeg. Lo son porque durante todos los fines de semana del final del invierno y el comienzo de la primavera europea participa en todo tipo de clásicas en Bélgica, Holanda y el norte de Francia, la zona en la que la marca de productos para la construcción tiene mayor presencia.

Este año, sin embargo, sus ciclistas están en casa, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Álvaro Hodeg, entrenaba en Grecia hace casi un mes, cuando el director general del equipo le comunicó que debía viajar a Colombia, que la emergencia sanitaria mundial obligaba a la cancelación de algunas carreras y que era posible que esto durará un par de meses. En medio de la incredulidad, el velocista nacido hace 23 años en Montería regresó a su tierra, en donde ha pasado la cuarentena.

“Por ahora trato de mantener la forma, hago rodillo en mis bicicletas y algo de gimnasio, pero no tengo un plan de entrenamiento concreto. Mientras la situación no mejore no nos queda otra que esperar”, admite el embalador cordobés, que hace dos años llegó a la escuadra belga y se ha ganado el respeto de sus compañeros gracias a 12 victorias y un gran número de top 5 en diferente tipo de pruebas.

Desde su fundación, en 2003, el Quick Step se ha especializado en triunfos de etapas y carreras de un día, tanto que ha sido el más ganador de las últimas ocho temporadas. Suma exactamente 700 victorias, incluidas las de 19 monumentos, cuatro mundiales de ruta, 10 de contrarreloj (seis individuales y cuatro por equipos), además de títulos continentales, mundiales y olímpicos. El año pasado logró 68 celebraciones en competencias en 20 países.

“Aunque todos tienen claro que lo más importante es la salud de la gente, el equipo tranquilo no está, porque se deja de recibir plata de los patrocinadores. A nosotros los ciclistas no nos han bajado el sueldo, pero sí a algunos miembros del staff que no están vinculados directamente con la escuadra. No sabemos cuándo vamos a correr y afectaría mucho que no se disputaran las clásicas de primavera”, admite el pedalista de 1,86 metros de estatura y 76 kilogramos de peso, especialista en los embalajes y enamorado de las carreras de un día.

Hodeg explica que además del problema de liquidez actual, a las escuadras del World Tour les preocupa que no se realicen las tres grandes carreras por etapas, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, que son las que mueven el mercado y garantizan los contratos a largo con los patrocinadores. “Sería muy duro, un desastre para el ciclismo si no se hacen las grandes, sería como un año perdido. La verdad es que si se hace solo una carrera grande, con tantos equipos y tantos corredores, no se sabría cuáles van a correr porque todos vamos a querer ir. No es fácil”, asegura.

La última prueba en la que participó el colombiano fue el Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, el 8 de marzo. “Este año la idea era empezar a hacer las clásicas grandes en Bélgica y estaba preseleccionado, algo bueno porque en el equipo todos están fuertes y esas carreras son nuestro objetivo principal. La grande que tengo asignada es la Vuelta a España, en la que el equipo me apoyará”.

Mientras tanto, intenta descansar al máximo y compartir con seres queridos: “La pandemia es algo que nos está afectando a todos, porque además de los problemas de salud que causa, se paran los trabajos y los negocios. Lo bueno de todo esto, en mi caso, es que llevaba cuatro años sin pasar cinco días seguidos con mi familia, y ahora lo he podido hacer. Soy de hacer muchos deportes, tengo cancha de tenis, voleibol, jugamos hasta bola de cristal. Tengo revés a dos manos, soy derecho y me gustan los slides bajitos, como Federer jugando en pasto”, dice sin modestia en una charla promovida por la Federación Colombiana de Ciclismo.

En casa, Álvaro Hodeg recarga energías y se llena de motivación para cuando vuelva a enfrentar a los mejores embaladores del mundo, Dylan Groenewegen, Sam Benett, Fernando Gaviria, Caleb Ewan, Pascal Ackermann y su compañero Fabio Jackobsen. Su nombre ya es habitual al lado de los de ellos.