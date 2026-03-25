Así está la clasificación general de la Vuelta a Cataluña después de la tercera etapa

Dorian Godon, de Ineos Grenadiers, ganador de la tercera etapa. Foto: EFE - Siu Wu

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La tercera etapa de la Vuelta a Cataluña dejó emociones hasta el último metro en un recorrido de 159 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca.

La jornada terminó con victoria para el francés Dorian Godon, quien se impuso con autoridad y se quedó con el liderato de la clasificación general.

El podio del día lo completaron el británico Ethan Vernon en la segunda posición y el corredor Alfred Noah en el tercer lugar, en una llegada masiva que se resolvió en los últimos metros.

Sin embargo, el momento más impactante de la etapa lo protagonizó Remco Evenepoel, quien sufrió una dura caída a pocos metros de la meta, generando preocupación en el pelotón y entre los aficionados.

Tras este resultado, Godon se adueñó del liderato con un tiempo acumulado de 11 horas, 29 minutos y 50 segundos. Evenepoel, pese al incidente, se mantiene segundo en la general a solo 11 segundos, mientras que Thomas Pidcock es tercero a 16 segundos. Completan el top 5 el danés Jonas Vingegaard a 18 segundos y el estadounidense Brandon McNulty a 19.

En cuanto a la participación colombiana, el mejor ubicado es Santiago Buitrago, quien ocupa la casilla 42 a 20 segundos del líder. Más atrás aparecen Nairo Quintana (62), también a 20 segundos; Iván Ramiro Sosa (87) a 4 minutos y 11 segundos; Einer Rubio (114) a 8 minutos y 14 segundos; y Samuel Flórez (128) a 13 minutos.

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña tras la tercera etapa

1. Dorian Godon (Francia - Ineos Grenadiers): 11 horas, 29 minutos y 50 segundos.

2. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 11 segundos.

3. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36 Pro): a 16 segundos.

4. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 18 segundos.

5. Brandon McNulty (Estados Unidos - UAE Team Emirates XRG): a 19 segundos.

42. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 20 segundos.

62. Nairo Quintana (Colombia - Movitar Team): a 20 segundos.

87. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Kern Pharma): a 4 minutos y 11 segundos.

114. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 8 minutos y 14 segundos.

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