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Todo lo que debe saber de los partidos del repechaje europeo: fechas, horarios y dónde ver

16 selecciones se enfrentan en busca de los últimos cuatro cupos europeos para la próxima cita mundialista.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
25 de marzo de 2026 - 05:50 p. m.
Trofeo del Mundial de la FIFA.
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Foto: FIFA
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Los últimos cupos al Mundial de la FIFA entran en juego. Entre el jueves 26 y el martes 31 de marzo se disputarán los repechajes europeos, los cuales definirán a cuatro selecciones más en la próxima Copa del Mundo.

Este repechaje ofrece un formato más amplio y competitivo. Son 16 selecciones divididas en cuatro llaves de cuatro equipos, con semifinales y finales a partido único. Los cuatro campeones de cada llave obtendrán su cupo al Mundial.

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Las semifinales se jugarán el jueves 26 de marzo. A las 12:00 p.m., Turquía se enfrenta a Rumanía por la Llave 3. Luego, a las 2:45 p.m., se disputarán siete partidos en simultáneo: Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Llave 1); Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania (Llave 2); Eslovaquia vs. Kosovo (Llave 3); y Dinamarca vs. Macedonia del Norte junto a República Checa vs. Irlanda (Llave 4).

Las finales europeas se jugarán el martes 31 de marzo, también a partido único, con los cruces ya definidos según los ganadores de cada semifinal. De estas cuatro llaves saldrán los últimos clasificados del continente.

En cuanto a la transmisión, en Colombia estos partidos podrán verse a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, que cuentan con los derechos de los repechajes europeos.

Todo lo que debe saber de los partidos del repechaje europeo: fechas, horarios y dónde ver

Jueves 26 de marzo

  • Turquía vs. Rumanía | 12:00 p.m. (hora Colombia)
  • Italia vs. Irlanda del Norte | 2:45 p.m. (hora Colombia)
  • Gales vs. Bosnia y Herzegovina | 2:45 p.m. (hora Colombia)
  • Ucrania vs. Suecia | 2:45 p.m. (hora Colombia)
  • Polonia vs. Albania | 2:45 p.m. (hora Colombia)
  • Eslovaquia vs. Kosovo | 2:45 p.m. (hora Colombia)
  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte | 2:45 p.m. (hora Colombia)
  • República Checa vs. Irlanda | 2:45 p.m. (hora Colombia)

Martes 31 de marzo

  • Llave 1: (Gales/Bosnia) vs. (Italia/Irlanda del Norte) | Hora por confirmar
  • Llave 2: (Ucrania/Suecia) vs. (Polonia/Albania) | Hora por confirmar
  • Llave 3: (Eslovaquia/Kosovo) vs. (Turquía/Rumanía) | Hora por confirmar
  • Llave 4: (República Checa/Irlanda) vs. (Dinamarca/Macedonia del Norte) | Hora por confirmar

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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