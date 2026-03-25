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Los últimos cupos al Mundial de la FIFA entran en juego. Entre el jueves 26 y el martes 31 de marzo se disputarán los repechajes europeos, los cuales definirán a cuatro selecciones más en la próxima Copa del Mundo.
Este repechaje ofrece un formato más amplio y competitivo. Son 16 selecciones divididas en cuatro llaves de cuatro equipos, con semifinales y finales a partido único. Los cuatro campeones de cada llave obtendrán su cupo al Mundial.
Las semifinales se jugarán el jueves 26 de marzo. A las 12:00 p.m., Turquía se enfrenta a Rumanía por la Llave 3. Luego, a las 2:45 p.m., se disputarán siete partidos en simultáneo: Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Llave 1); Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania (Llave 2); Eslovaquia vs. Kosovo (Llave 3); y Dinamarca vs. Macedonia del Norte junto a República Checa vs. Irlanda (Llave 4).
Las finales europeas se jugarán el martes 31 de marzo, también a partido único, con los cruces ya definidos según los ganadores de cada semifinal. De estas cuatro llaves saldrán los últimos clasificados del continente.
En cuanto a la transmisión, en Colombia estos partidos podrán verse a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, que cuentan con los derechos de los repechajes europeos.
Todo lo que debe saber de los partidos del repechaje europeo: fechas, horarios y dónde ver
Jueves 26 de marzo
- Turquía vs. Rumanía | 12:00 p.m. (hora Colombia)
- Italia vs. Irlanda del Norte | 2:45 p.m. (hora Colombia)
- Gales vs. Bosnia y Herzegovina | 2:45 p.m. (hora Colombia)
- Ucrania vs. Suecia | 2:45 p.m. (hora Colombia)
- Polonia vs. Albania | 2:45 p.m. (hora Colombia)
- Eslovaquia vs. Kosovo | 2:45 p.m. (hora Colombia)
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte | 2:45 p.m. (hora Colombia)
- República Checa vs. Irlanda | 2:45 p.m. (hora Colombia)
Martes 31 de marzo
- Llave 1: (Gales/Bosnia) vs. (Italia/Irlanda del Norte) | Hora por confirmar
- Llave 2: (Ucrania/Suecia) vs. (Polonia/Albania) | Hora por confirmar
- Llave 3: (Eslovaquia/Kosovo) vs. (Turquía/Rumanía) | Hora por confirmar
- Llave 4: (República Checa/Irlanda) vs. (Dinamarca/Macedonia del Norte) | Hora por confirmar
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