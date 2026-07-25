Así está la clasificación general del Tour de Francia 2026 a una etapa del final

El ciclista esloveno Tadej Pogačar del UAE Team Emirates XRG celebra un nuevo maillot amarillo como líder del Tour de Francia en esta edición de 2026. Foto: EFE - YOAN VALAT

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Con una segunda victoria en el tríptico alpino, este sábado 25 de julio, Richard Carapaz se erigió como el rey de la mítica cordillera, mientras que el esloveno Tadej Pogačar dejó sentenciado, salvo incidente, su quinto Tour de Francia, cuyo podio estaría completado por Isaac Del Toro y Remco Evenepoel.

A 24 horas de la llegada final en París, donde el recorrido se acortará para aliviar a las fuerzas de seguridad movilizadas por los incendios en la capital francesa. Pogacar, quien está a puertas de su tercer Tour consecutivo, terminó cuarto en la etapa 20, en la cual actuó como gregario, no como capo.

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Isaac Del Toro y su gregario estrella

El esloveno, doble campeón del mundo, se impuso el viernes 24 de julio en la primera de las dos llegadas en Alpe d’Huez. No obstante, esta vez decidió ponerse el overall para ayudar a su compañero en el UAE Team Emirates XRG, Isaac Del Toro, a ganar la clasificación de los jóvenes.

Ambos corredores cruzaron la meta juntos imitando los cuernos de toro, a un minuto de Carapaz. El domingo, Del Toro subirá así al podio con el maillot blanco de mejor joven además de terminar tercero en la clasificación general.

Por su parte, el belga Remco Evenepoel confirmó sus enormes progresos en montaña al terminar segundo de la general y de la etapa, atacando en el tramo final. Sin embargo, aún ya muy lejos de Pogačar en la clasificación.

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Clasificación general del Tour de Francia 2026

Declaraciones de los protagonistas

“Mis compañeros se han roto el culo todos los días durante tres semanas por mí. Les tengo un respeto enorme. Así que hoy me tocaba a mí ayudar a Isaac”, explicó Tadej Pogačar, quien ya había desestimado la victoria en la segunda etapa.

“Siempre lo ha dado todo por mí; vino al Tour cuando podría haber hecho el Giro o la Vuelta (como líder). Estoy súper contento por él”, añadió el esloveno, que conectó enseguida con el joven mexicano cuando éste se unió al equipo.

“Ha sido genial ganar aquí con un maillot conmemorativo. Al final, ha sido un Tour de ensueño”, manifestó Richard Carapaz. Por su parte, Mads Pedersen se llevará el maillot verde si logra terminar la última etapa de este Tour de Francia.

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