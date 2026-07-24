Jaider Muñoz logró la tercera victoria del Team Sistecrédito en la Vuelta de la Juventud

Jaider Muñoz pasa la línea de meta y celebra la tercera victoria de su equipo Sistecrédito en la Vuelta de la Juventud 2026 y la primera personal en esta edición. Foto: Vuelta de la Juventud

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Jaider Muñoz del Team Sistecrédito se quedó con la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026 y su primera victoria en la edición actual. Con este triunfo, el equipo de Muñoz acumula tres primeros puestos en lo que va de la carrera de este año que tendrá su penúltima fracción este sábado 25 de julio.

COn un recorrido de 132 kilómetros entre Villanueva y el Alto de La Antena, el ciclista antioqueño completó la sesión después de más de tres horas sobre su caballito de acero. Llegó a la meta con nueve segundos de diferencia de Daniel Felipe Carvajal (GW Erco Sportfitness) y Emerson Gordillo (Nu Colombia).

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Clasificación de la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud

Jaider Muñoz (Team Sistecredito) 3:11:42 Daniel Felipe Carvajal (GW Erco SportFitness) +0:00:09 Emerson Gordillo (Nu Colombia) +0:00:09 David Riaño (Boyacá es para Vivirla) +0:00:12 Felipe Bravo (GW Erco SportFitness) +0:00:20 Juan Pablo Ortega (Nu Colombia) +0:00:20 William Colorado (Nu Colombia) +0:00:20 Juan Sebastián Pinilla (GW Erco SportFitness) +0:00:20 Jhohan Marín (FUNRV – VIma – Machine) +0:00:20 Michael Moreno (LMC Bogotá) +0:00:20

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Sexta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026

Jaider Muñoz ya había ganado en otra edición de la Vuelta de la Juventud. En esta ocasión tuvo las piernas más firmes para resistir el fuerte ascenso final. Su compañero de equipo, el boyacense Robert Plazas, sigue líder en la general.

La cual sigue dominada por los hombres del Team Sistecrédito. Algunos de ellos ocupan las primeras cuatro posiciones en la clasificación general. Y la próxima jornada podría ser la oportunidad para sentenciarla definitivamente.

Este sábado 25 de julio, la sexta fracción, considerada la etapa reina con 152 kilómetros entre Macheta y el ascenso final al Alto del Cogollo, pondrá a prueba las aspiraciones de todos los favoritos al título de esta carrera juvenil.

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