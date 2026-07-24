Así será la etapa 20 del Tour de Francia 2026: altimetría, hora y dónde ver en vivo

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz del EF Education - EasyPost celebra su camiseta como líder de la clasificación por puntos del Tour de Francia 2026. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El esloveno Tadej Pogačar volvió a exhibir su dominio en el Tour de Francia 2026 al imponerse en la etapa 19, con un final en el mítico Alpe d’Huez. El líder de la clasificación general alcanzó su quinta victoria en la presente edición, lanzando un ataque decisivo en la subida final. Dejó atrás a sus rivales y cruzó la meta en solitario, consolidando aún más su liderato.

La jornada también tuvo como protagonistas al ecuatoriano Richard Carapaz, quien volvió a destacarse entre los mejores de la montaña, y a los principales aspirantes de la general, aunque ninguno pudo responder al ritmo impuesto por Pogačar. Con este triunfo, el líder quedó a un paso de asegurar un nuevo título del Tour de Francia cuando restan apenas dos etapas por disputarse.

Le podemos recomendar: Éiner Rubio se retiró del Tour de Francia tras sufrir un accidente en la etapa 19

¿Cómo será la etapa 20 del Tour de Francia 2026?

Considerada la etapa reina de la carrera, la penúltima fracción del Tour, justo antes del paseo por los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo en París, será la última pugna por la montaña, la clasificación general y el título francés.

Serán 170,9 kilómetros con inicio en Le Bourg d’Oisans y final por segundo día consecutivo en el icónico Alpe d’Huez que medirán las fuerzas de aquellos que quieran evitar la consagración de Pogačar por quinta vez en su carrera.

Sin embargo, no será tarea sencilla, pues el esloveno ha demostrado estar uno o dos escalones por encima del resto en la alta montaña. Serán cinco puertos, tres de categoría especial, que pondrán a sufrir a todos los ciclistas.

Le contamos: Pogacar conquistó Alpe d’Huez y llegó a cinco victorias en el Tour de Francia 2026

La alta montaña en su máxima expresión en el Tour de Francia

Apenas en el kilómetro 33,7 aparecerá el primer puerto de montaña de categoría especial con 24 km de recorrido y 5,2% de inclinación promedio. Luego vendrá un puerto de primera categoría de casi 12 km y 7,1% de desnivel.

Sobre la mitad del trazado y a más de 2.640 metros sobre el nivel del mar, surgirá el segundo puerto de categoría especial del día. Será una subida de 17,7 km y 6,9% de inclinación promedio que hará temblar las piernas.

Finalmente, el belga Remco Evenepoel (segundo) y el mexicano Isaac del Toro (tercero) intentarán no perder posiciones y, por qué no, buscar el milagro en la general en el último puerto de categoría especial (kilómetro 156,5) y en el ascenso de Alpe d’Huez con el que se terminará la jornada y también el Tour.

Entérese: Así será la etapa 19 del Tour de Francia 2026: altimetría, hora y dónde ver en vivo

Etapa 20 del Tour de Francia: hora y dónde ver en vivo

Fecha : sábado 25 de julio de 2026

Lugar : Le Bourg d’Oisans - Alpe d’Huez, Francia

Hora : 6:30 a. m.

Canal: Caracol Sports (Ditu) y ESPN (Disney+ Premium)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador