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¡Viva Ecuador! Richard Carapaz ganó la etapa reina del Tour de Francia 2026

El ecuatoriano de 33 años se convirtió en el ciclista latinoamericano con más victorias en las Grandes Vueltas con 10 triunfos, tres en la carrera gala.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
25 de julio de 2026 - 03:47 p. m.
El ecuatoriano Richard Carapaz del EF Education - EasyPost celebra su victoria en la etapa 20 del Tour de France 2026.
El ecuatoriano Richard Carapaz del EF Education - EasyPost celebra su victoria en la etapa 20 del Tour de France 2026.
Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO
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El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ganó este sábado 25 de julio la etapa 20 del Tour de Francia 2026 en el Alpe d’Huez, donde el esloveno Tadej Pogačar dejó sentenciado, salvo incidente, su quinto Tour. La “Locomotora del Carchi”, del EF Education - EasyPost, estuvo presente en la escapada desde el inicio.

Carapaz superó por 26 segundos al belga Remco Evenepoel y por 31 segundos al estadounidense Sepp Kuss, quien lideraba la etapa hasta una doble caída en los últimos kilómetros. Pogacar cruzó la línea de meta más de un minuto después del ciclista ecuatoriano, en compañía del mexicano Isaac del Toro.

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Etapa 20 del Tour de Francia 2026

El esloveno se convirtió en un lujoso gregario, animando todo el tiempo al mexicano en los puertos de la Croix de Fer, el Télégraphe, el Galibier y Sarenne durante esta colosal etapa. Incluso dejando marchar a Remco Evenepoel al final.

Eso sí, el corredor belga, segundo de la general, no representaba una amenaza al encontrarse a más de siete minutos antes de esta etapa reina. El francés Paul Seixas se derrumbó tras una aceleración de Del Toro.

Seixas, el más joven en participar en el Tour de Francia desde 1937, logró salvar su cuarta plaza en la general. Salvo un accidente, la clasificación general queda ya congelada en la víspera de la fracción 21 y última jornada.

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Clasificación de la etapa 20 del Tour de Francia 2026

¿Cómo va la clasificación general del Tour de Francia?

Tadej Pogačar cuenta con seis minutos y 26 segundos sobre Remco Evenepoel y nueve minutos y 42 segundos sobre Isaac Del Toro. Seixas es cuarto a 11:56, por delante de otro francés, Lenny Martinez, a 11 minutos y dos segundos.

Carapaz, ya vencedor en la etapa 18, se adjudicó su tercera fracción en el Tour de Francia, la segunda este año. El ecuatoriano también tiene matemáticamente asegurado el triunfo en la clasificación de la montaña.

El corredor del EF Education - EasyPost tan solo necesita la línea de meta final en los Campos Elíseos. Por su parte, Mads Pedersen hizo lo necesario para llevarse el maillot verde, pero tendrá que conformarse con el segundo lugar.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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