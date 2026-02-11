Así finalizaron los ciclistas colombianos la última etapa del Tour de Omán

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team. Foto: AFP - LUCA BETTINI

Este miércoles 11 de febrero de 2026, el italiano Christian Scaroni ganó la última etapa del Tour de Omán y se coronó campeón de la carrera. El corredor del Astana llegó primero que todos tras recorrer los 155,9 kilómetros de la quinta y última etapa de la competencia, que terminó con un ascenso.

El español Cristian Rodríguez finalizó el día en el segundo lugar y también en la clasificación general final. Tan solo lo separaron 24 segundos de Scaroni. Finalmente, el podio de la carrera lo completó el británico Adam Yates, cuarto durante esta última fracción. Fueron 44 segundos su distancia con el ganador final.

¿Cómo les fue a los colombianos?

Sin duda el gran protagonista de la jornada fue el boyacense Nairo Quintana. El oriundo de Cómbita pasó la línea de meta de la última etapa del Tour de Oman en la sexta casilla, a 16 segundos del vencedor, Christian Scaroni.

Este resultado le permitió escalar tres posiciones en la general, pasando del décimo al séptimo lugar a menos de un minuto del italiano. Diego Pescador, quien venía mejor que Quintana, terminó perdiendo posiciones finales.

El quindiano de apenas 21 años finalizó octavo en la clasificación general, venía quinto, gracias a su décimo lugar en la etapa final de hoy. Eso sí, a Pescador le alcanzó para coronarse campeón de los jóvenes en el Tour de Omán.

¿Y los demás escarabajos?

Fernando Gaviria ocupó el puesto 102 a 40 minutos 50 segundos del campeón. Juan Sebastián Molano finalizó una posición más abajo, la 103, a 41 minutos. Finalmente, Einer Rubio se retiró por problemas gastrointestinales.

Así terminó el Tour de Omán, con mención especial para los dos hombres del Movistar Team, Nairo Quintana y Diego Pescador. A lo largo de las cinco etapas de la carrera ambos mostraron un rendimiento muy regular.

Además, durante esta última etapa fueron valientes en los últimos kilómetros, los cuales presentaron una subida de 5,7 km y 10,4% de pendiente. Las sensaciones son positivas para lo que viene y parece que será un gran año para Quintana. Un apellido que ha sabido estar entre las mieles del ciclismo.

