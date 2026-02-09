Nairo Quintana y Diego Pescador, en el Top 10 del Tour de Omán; así está la clasificación

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 02/08/2025.- El corredor colombiano, Nairo Quintana (d), saluda junto a sus compañeros del equipo Movistar durante el control de firmas de la prueba ciclista Clásica San Sebastián, de 211,4 kilómetros, este sábado en la capital guipuzcoana. EFE/Juan Herrero. Foto: EFE - Juan Herrero/EFE

El Tour de Omán 2026 vivió este lunes una sólida jornada para los colombianos que cerró con un final explosivo en la subida a Eastern Mountain (3,5 km con una pendiente media superior al 7%), en el que los colombianos volvieron a ser protagonistas, con Nairo Quintana atacando en el momento decisivo y Diego Pescador consolidándose como el mejor nacional del día.

La etapa, que terminó con victoria del suizo Mauro Schmid, dejó sensaciones encontradas para Colombia. Por un lado, la ilusión en la pelea por la general, pero también preocupación por una caída múltiple que involucró a Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano en los kilómetros finales.

Nairo Quintana, el ataque que encendió la subida

En el ascenso final a Eastern Mountain, cuando el grupo de favoritos empezaba a reducirse, Nairo Quintana (Movistar) decidió probar fuerzas. A poco más de dos kilómetros de la meta, el colombiano lanzó un ataque en solitario que obligó a reaccionar a los principales candidatos.

El movimiento del boyacense fue uno de los más claros del cierre de etapa y, aunque no prosperó hasta el final, confirmó su presencia en una llegada diseñada para escaladores explosivos. Nairo cruzó la meta en la undécima posición, quedando cerca del top 10 y manteniéndose en la pelea de la clasificación general, donde figura décimo a 30 segundos del líder.

Diego Pescador, el mejor colombiano del día

Más allá del intento de Quintana, el mejor resultado colombiano en la jornada lo firmó Diego Pescador (Movistar). El joven corredor terminó sexto en la etapa, a solo siete segundos del ganador, en una llegada que seleccionó con claridad a los hombres más fuertes.

Gracias a ese resultado, Pescador también dio un salto importante en la general y ahora ocupa el quinto puesto, a 17 segundos de Mauro Schmid, posicionándose como una de las cartas más sólidas del equipo español en esta edición del Tour de Omán.

Caída y susto para Gaviria y Molano

La otra cara de la jornada para Colombia estuvo marcada por una caída a pocos kilómetros del final, a la salida de una rotonda. En el incidente se vieron involucrados Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano, dos de los velocistas colombianos del pelotón.

Ambos corredores lograron completar la etapa. En el caso de Molano, el UAE Emirates-XRG informó que “se vio involucrado en una caída a unos 4 km del final, pero logró completar la etapa”, y las imágenes posteriores mostraron heridas que, en principio, serían leves.

Gaviria, por su parte, fue uno de los tres corredores afectados del Team Caja Rural, junto a Stefano Oldani y Eduard Prades. Tanto Gaviria como Molano cruzaron la meta a 12 minutos y 12 segundos del ganador, en las posiciones 103 y 104, respectivamente.

La jornada estuvo lejos de ser tranquila. Desde el inicio, los intentos de fuga marcaron el ritmo, con movimientos constantes de equipos como Caja Rural-Seguros RGA y TotalEnergies. Aunque un grupo numeroso llegó a abrir ventaja, la escapada nunca terminó de consolidarse.

El UAE Emirates-XRG asumió buena parte del control del pelotón, manteniendo el ritmo hasta el decisivo ascenso final, donde la carrera se rompió definitivamente.

Schmid manda y la general se aprieta

Con su triunfo, Mauro Schmid se convirtió en el nuevo líder del Tour de Omán, con cuatro segundos de ventaja sobre Christian Scaroni y nueve sobre Martin Tjotta. En ese contexto, la presencia de dos colombianos en el top 10 de la general —Pescador y Quintana— deja un balance positivo tras la etapa más explosiva hasta ahora.

El Tour de Omán continuará este martes con la cuarta etapa, un recorrido completamente llano de 146,8 kilómetros entre Al Sawadi Beach y Sohar, antes de que el miércoles se defina la carrera en el exigente ascenso a Green Mountain.

Así están las clasificaciones del Tour de Omán

