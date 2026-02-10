Egan Bernal perdió posiciones en el ranking UCI a pesar de su bicampeonato nacional

El ciclista colombiano Egan Bernal del equipo INEOS Grenadiers recibe la medalla de oro tras ganar el Campeonato Nacional de Ruta 2026 en Zipaquirá, Colombia. Foto: EFE - Carlos Ortega

Tadej Pogačar sigue siendo el rey del ciclismo mundial. La Unión Ciclista Mundial (UCI) publicó el ranking de los mejores del deporte. Teniendo en cuenta las competencias más recientes y sus resultados, la última actualización del listado arrojó un sorprendente puesto para Egan Bernal.

El niño consentido de Zipaquira viene de ganar el Campeonato Nacional de Ruta en su ciudad natal, pero ni siquiera eso pudo evitar que perdiera posiciones en el ranking de la UCI. El líder indiscutido del escalafón mundial sigue siendo el esloveno Tadej Pogačar, quien posee 11.800 puntos.

¿Quién es el mejor ciclista del mundo?

Al ciclista de 27 años y miembro del equipo UAE Team Emirates XRG le sigue el danés Jonas Vingegaard, con 5.944 puntos. El podio mundial lo completa el mexicano Isaac Del Toro, quien ostenta 5.664 unidades.

Incluso las 15 primeras posiciones del ranking UCI no presentaron modificaciones. Algo habitual en una etapa tan temprana de la temporada ciclista en el mundo, pues aún no se corre ninguna de las tres grandes.

No obstante, el que sí se movió de posición fue el austríaco Mauro Schmid, quien concluyó segundo en el Tour Down Under. Este resultado le permitió escalar siete posiciones en el listado, ahora puesto 36, desplazando a Egan Bernal.

Ciclista Equipo Puntos 1 Tadej Pogačar UAE Team Emirates 11.680 2 Jonas Vingegaard Team Visma 5.944 3 Isaac Del Toro UAE Team Emirates 5.664 4 Mads Pedersen Lidl - Trek 5.074 5 Remco Evenepoel Red Bull BORA 4.691 6 Juan Almeida UAE Team Emirates 4.340 7 Mathieu Van Der Poel Alpecin - Premier 3.838 8 Thomas Pidcock Piranello Team 3.727 9 Wout Vant Aert Team Visma 2.908 10 Jay Vine UAE Team Emirates 2.856

¿Y los ciclistas colombianos?

A pesar de su bicampeonato nacional, Bernal perdió una posición en comparación con el listado anterior. Específicamente ocupa la plaza 38 con 1.702 puntos. Aun así, sigue siendo el mejor de los escarabajos.

Santiago Buitrago, quien también tuvo un destacado desempeño en el Campeonato Nacional de Ruta 2026 en Zipaquirá, se mantiene como el segundo mejor ciclista, estableciéndose en la posición 98 con 851,5 puntos.

Harold Tejada conservó el puesto 106, Einer Rubio el 123 y Sergio Higuita ganó un lugar y ahora ocupa el 197. Nairo Quintana, campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España, perdió dos plazas y ahora está en posición 483.

Ciclista Equipo Posición global 1 Egan Bernal INEOS Grenadiers 38° 2 Santiago Buitrago Bahrain - Victorious 98° 3 Harold Tejada XDS Astana Team 106° 4 Einer Rubio Movistar Team 123° 5 Sergio Higuita XDS Astana Team 197° 6 Nairo Quintana Movistar Team 483°

