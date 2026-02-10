Logo El Espectador
Egan Bernal perdió posiciones en el ranking UCI a pesar de su bicampeonato nacional

El zipaquireño se coronó como campeón nacional de ruta, pero en el listado de la UCI bajó un puesto.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
11 de febrero de 2026 - 02:00 a. m.
El ciclista colombiano Egan Bernal del equipo INEOS Grenadiers recibe la medalla de oro tras ganar el Campeonato Nacional de Ruta 2026 en Zipaquirá, Colombia.
Foto: EFE - Carlos Ortega
Tadej Pogačar sigue siendo el rey del ciclismo mundial. La Unión Ciclista Mundial (UCI) publicó el ranking de los mejores del deporte. Teniendo en cuenta las competencias más recientes y sus resultados, la última actualización del listado arrojó un sorprendente puesto para Egan Bernal.

El niño consentido de Zipaquira viene de ganar el Campeonato Nacional de Ruta en su ciudad natal, pero ni siquiera eso pudo evitar que perdiera posiciones en el ranking de la UCI. El líder indiscutido del escalafón mundial sigue siendo el esloveno Tadej Pogačar, quien posee 11.800 puntos.

Egan Bernal: rey en su propia tierra

¿Quién es el mejor ciclista del mundo?

Al ciclista de 27 años y miembro del equipo UAE Team Emirates XRG le sigue el danés Jonas Vingegaard, con 5.944 puntos. El podio mundial lo completa el mexicano Isaac Del Toro, quien ostenta 5.664 unidades.

Incluso las 15 primeras posiciones del ranking UCI no presentaron modificaciones. Algo habitual en una etapa tan temprana de la temporada ciclista en el mundo, pues aún no se corre ninguna de las tres grandes.

No obstante, el que sí se movió de posición fue el austríaco Mauro Schmid, quien concluyó segundo en el Tour Down Under. Este resultado le permitió escalar siete posiciones en el listado, ahora puesto 36, desplazando a Egan Bernal.

CiclistaEquipoPuntos
1Tadej PogačarUAE Team Emirates11.680
2Jonas VingegaardTeam Visma5.944
3Isaac Del ToroUAE Team Emirates5.664
4Mads PedersenLidl - Trek5.074
5Remco EvenepoelRed Bull BORA4.691
6Juan AlmeidaUAE Team Emirates4.340
7Mathieu Van Der PoelAlpecin - Premier3.838
8Thomas PidcockPiranello Team3.727
9Wout Vant AertTeam Visma 2.908
10Jay VineUAE Team Emirates2.856

¿Y los ciclistas colombianos?

A pesar de su bicampeonato nacional, Bernal perdió una posición en comparación con el listado anterior. Específicamente ocupa la plaza 38 con 1.702 puntos. Aun así, sigue siendo el mejor de los escarabajos.

Santiago Buitrago, quien también tuvo un destacado desempeño en el Campeonato Nacional de Ruta 2026 en Zipaquirá, se mantiene como el segundo mejor ciclista, estableciéndose en la posición 98 con 851,5 puntos.

Harold Tejada conservó el puesto 106, Einer Rubio el 123 y Sergio Higuita ganó un lugar y ahora ocupa el 197. Nairo Quintana, campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España, perdió dos plazas y ahora está en posición 483.

CiclistaEquipoPosición global
1Egan BernalINEOS Grenadiers38°
2Santiago BuitragoBahrain - Victorious98°
3Harold TejadaXDS Astana Team106°
4Einer RubioMovistar Team123°
5Sergio HiguitaXDS Astana Team197°
6Nairo QuintanaMovistar Team483°

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

