Molano hizo nuevo podio en el Tour de Omán: así va la general, con Nairo y Pescador

Juan Sebastián Molano estuvo muy cerca de repetir victoria en el Tour de Omán, al terminar tercero en la cuarta etapa de la competencia.

El colombiano, que ya había ganado el fin de semana en la primmera fracción de la carrera, mostró un cambio de ritmo notable en el sprint final, pese a quedar encajonado en un par de momentos decisivos, sin dejar de insistir hasta cruzar la meta.

La jornada, correspondiente a la cuarta etapa del Tour of Oman, confirmó el buen momento del velocista del UAE Team Emirates, que sigue siendo protagonista en los embalajes.

La fracción se disputó sobre 146 kilómetros llanos entre Al Sawadi Beach y Sohar y terminó con victoria del noruego Erlend Blikra, quien se impuso en el sprint masivo.

Fernando Gaviria, que también buscaba protagonismo en un final rápido, cerró en la séptima posición, en una llegada muy apretada que volvió a dejar a Molano a un paso de celebrar por segunda vez en Omán.

Nairo Quintana y Diego Pescador, protagonistas en la clasificación general

La clasificación general se mantiene compacta tras una etapa sin sobresaltos para los hombres llamados a pelearla. El suizo Mauro Schmid conserva el liderato, con márgenes todavía manejables para los aspirantes, en un Tour de Omán que sigue dejando la sensación de que todo está abierto antes de las jornadas decisivas.

En ese contexto, Diego Pescador y Nairo Quintana sortearon la etapa sin inconvenientes, llegaron bien ubicados y se mantienen en puestos de privilegio, alimentando la ilusión colombiana en la general.

El foco, especialmente, está puesto en Pescador, quien atraviesa su mejor carrera desde que llegó hace poco más de un año al Movistar Team. El joven pedalista de Armenia ha mostrado solidez, madurez táctica y regularidad día a día, cualidades clave en una prueba por etapas como Omán.

Quintana, por su parte, sigue firme y sin perder tiempo, acompañando el proceso del equipo y confirmando que ambos colombianos siguen en la pelea real por un lugar destacado en la general.

