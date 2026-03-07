Así fue la monumental victoria de Tadej Pogacar en la Strade Bianche

Tadej Pogacar celebra en la meta de la Strade Bianche. Foto: UAE Team Emirates

Nueva temporada, pero poco cambia: el esloveno Tadej Pogacar ganó este sábado en Siena la Strade Bianche por tercer año consecutivo y 4ª ocasión en su carrera (tras 2022, 2024 y 2025), por delante del francés Paul Seixas y del mexicano Isaac del Toro.

Sobre los caminos de tierra y grava de la Toscana, en Italia, Pogacar se muestra intocable, pero quizá la noticia de este sábado es el surgimiento de un rival para los próximos años, el prodigio galo Seixas.

Aunque aún parece pronto para eso, y el cuádruple vencedor del Tour de Francia, que disputaba su primera carrera del año, culminó una escapada de casi 80 kilómetros que no dejó sus rivales otra opción que morder el polvo que levantaba a su paso.

Pogacar no espera a nadie.



El campeón del mundo revienta todo en el Monte Sante Marie y se va solo a 78 km del final. El último en poder seguirle, un descomunal Paul Seixas.#StradeBianche pic.twitter.com/dVFE2KKLqJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 7, 2026

Seixas (19 años), gran promesa del ciclismo galo, superó en el último tramo a Del Toro para acabar segundo en su primera participación en esta clásica italiana.

Como es habitual con el vigente campeón del mundo, y demostrando de nuevo un insaciable hambre de victorias, Pogacar lanzó un demoledor ataque a unos 80 kilómetros de la meta, en el tramo de tierra del Monte Sante Marie y convirtió casi en un paseo triunfal ese último tramo camino de Siena.

“Vi que (Seixas) me estaba persiguiendo muy fuerte en la parte más empinada de la subida a Sante Marie, y me dije: ‘Voy a ir a tope hasta la cima y luego veré’”, explicó Pogacar.

Pogacar, 27 años no puede comenzar mejor una temporada 2026 en la que uno de sus grandes objetivos llegará en apenas una semana, en la clásica Milán-San Remo, uno de los dos únicos Monumentos que todavía no ha ganado.

Seixas se postula para el futuro

Seixas fue el corredor que resistió más tiempo —incluso llegó a recortar brevemente la ventaja de Pogacar— antes de que el campeón del mundo volviera a acelerar y desapareciera definitivamente en el horizonte.

El francés acabó en un grupo perseguidor en el que estaban Del Toro —que se limitaba a reservar fuerzas, con su compañero de equipo del UAE por delante—, el excampeón de la Strade Bianche Tom Pidcock y el dos veces ganador de la París-Niza Matteo Jorgenson, distanciados a más de un minuto apenas 20 minutos después del ataque del esloveno.

Seixas atacó a su vez a unos 18 km de meta y solo Del Toro pudo seguirle, pero el mexicano se negó a ayudar al francés a perseguir a Pogacar.

El francés, a quien muchos consideran el hombre destinado a poner fin a los 41 años de sequía de su país en el Tour de Francia, terminó por descolgar a Del Toro en la subida de la Via Santa Catarina hacia la meta para lograr el que probablemente sea su resultado más prestigioso hasta la fecha.

Pero Pogacar ya estaba fuera de su alcance.

“Tadej estaba realmente por encima de todos. Cuando se escapó yo lo veía, él veía que yo me acercaba, se giraba y volvía a acelerar. Creo que él estaba controlando, yo iba a tope, es una de los mejores corredores de todos los tiempos”, reconoció Seixas.

Sorpresa en carrera femenina

Con el récord de victorias en la Strade Bianche asegurado, Pogi comienza con fuerza una temporada en la que espera lograr una quinta victoria en el Tour de Francia, y ganar los dos Monumentos que aún no figuran en su excelso palmarés; Milán-San Remo en dos semanas y París-Roubaix el 12 de abril.

Si el ganador en la prueba masculina no causó sorpresa en casi nadie, la carrera femenina resultó mucho más impredecible, marcada por la mala suerte entre las favoritas a la victoria.

La suiza Elise Chabbey se impuso al esprint a la polaca Kasia Niewiadoma, 2ª por cuarta ocasión en su carrera en Siena, y la alemana Franziska Koch, que completó el podio.

NUNCA habíamos visto un final de #StradeBianche tan disputado 🤯💥



🇨🇭 Elise Chabbey birla en Siena el triunfo a Niewiadoma, Koch y una Longo Borghini que no para de dar al palo -nueve top-ten y solo una victoria-



📺 Lo viviste en Eurosport y @StreamMaxES. #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/WrcP8nM010 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 7, 2026

Las favoritas, como la neerlandesa Demi Vollering, la belga Lotte Kopecky y la francesa Pauline Ferrand-Prévot, perdieron todas sus opciones al seguir a una motociclieta de la organización por un camino de tierra... que no figuraba en el recorrido.

