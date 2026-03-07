Publicidad

Así fue el ciclo de Alberto Gamero en Deportivo Cali: dejó de ser DT del azucarero

El ciclo de Alberto Gamero llegó a su fin con Deportivo Cali, después de la dolorosa derrota con Once Caldas. ¿Qué números deja?

Fernando Camilo Garzón
07 de marzo de 2026 - 03:34 p. m.
Alberto Gamero, en su presentación con Deportivo Cali.
Foto: Deportivo Cali
Alberto Gamero dejó de ser el director técnico de Deportivo Cali tras la dura derrota de local 2-0 frente a Once Caldas, este viernes, en un partido adelantado de la fecha 10 de la Liga BetPlay.

El equipo azucarero cayó en casa con goles de Dayro Moreno y Andrés Correa y el ambiente terminó siendo muy tenso para el entrenador, quien salió del campo en medio de abucheos mientras algunos hinchas le lanzaban objetos. Incluso, al final del encuentro, Gamero abandonó la zona del estadio acompañado por un guardaespaldas.

Minutos después del partido, el propio entrenador confirmó su salida en rueda de prensa. “Venir a responder preguntas hoy no me queda bien. Vengo a comentarles que hasta hoy soy el director técnico del Deportivo Cali. A ustedes les agradezco por la paciencia, por la amistad que tuvieron conmigo. A la hinchada, quise venir aquí a hacer un buen proyecto, un buen trabajo. Desafortunadamente no se pudo”, dijo el samario al anunciar que daba un paso al costado tras varios meses marcados por resultados adversos.

Gamero había asumido el cargo en junio de 2025 con la misión de liderar un proceso de reconstrucción en el club vallecaucano, pero los números terminaron pesando en su salida.

En total dirigió 30 partidos, con un balance de ocho victorias, nueve empates y 13 derrotas, cifras insuficientes para un equipo que además vive con preocupación la lucha por el descenso en el fútbol profesional colombiano. Su salida abre ahora un nuevo capítulo en el Cali, que deberá buscar rápidamente un reemplazo para enderezar el rumbo deportivo.

