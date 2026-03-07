Camila Osorio tuvo impresionante partido en Indian Wells: ahora sigue Naomi Osaka

Camila Osorio está en un momento brillante. Foto: Getty Images

María Camila Osorio firmó uno de los triunfos más importantes de su carrera en el WTA 1000 de Indian Wells. La colombiana derrotó a la estadounidense Iva Jovic, número 18 del mundo, por 4-6, 7-6(4) y 6-3 para clasificarse por primera vez a la tercera ronda del prestigioso torneo del desierto californiano.

Fue una victoria de carácter y resistencia que incluyó tres puntos de partido en contra salvados en el segundo set y que terminó marcando uno de los mejores partidos recientes de la cucuteña.

Así fue el partido para Camila Osorio en Indian Wells

El encuentro comenzó cuesta arriba para Osorio, que cedió el primer set y también enfrentó momentos de alta presión en el segundo.

Sin embargo, su servicio respondió cuando más lo necesitaba. El momento clave llegó en el 5-5 del segundo parcial, cuando la colombiana salvó tres break points y logró sostener su saque para mantenerse con vida en el partido. Ese impulso emocional la llevó a dominar el tiebreak y forzar el tercer set.

A partir de entonces el partido cambió de dueño. Desde el 2-4 del segundo set, Osorio elevó su nivel en los intercambios largos y se volvió mucho más sólida desde el fondo de la cancha. Su consistencia obligó a Jovic a cometer errores y transformó a la colombiana en un muro que igualó la intensidad de su rival y empezó a inclinar la balanza en los peloteos.

El quiebre definitivo llegó también desde lo mental. Jovic sintió el impacto de haber desperdiciado tres match points y perdió solidez en los momentos siguientes. Osorio, en cambio, tomó la iniciativa en el tercer set: jugó más profundo, atacó con mayor agresividad y evitó que la estadounidense dominara los puntos. Con esa estrategia selló una remontada memorable que significó su primera victoria ante una top-20 desde 2024.

Ahora el desafío será aún mayor. En la ronda de 32 del WTA 1000 de Indian Wells, Osorio enfrentará a la japonesa Naomi Osaka, número 16 del mundo, en un duelo de gran calibre que se disputará este domingo con horario todavía por definir. La colombiana llega con confianza tras una remontada que confirma su gran momento y la mantiene soñando con seguir haciendo historia en el desierto californiano.

