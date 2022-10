Así le fue a ‘Supermán’ López en el primer Mundial UCI de Gravel

Miguel Ángel López, primer colombiano en participar en un Mundial UCI de Gravel. Foto: EFE - Javier Lizon

El belga Gianni Vermeersch se ha proclamado primer campeón del mundo de la historia en la nueva modalidad de gravel tras la prueba disputada en Veneto (Italia) con un recorrido de 194 km donde se mezclaron tramos de pistas de tierra y carreteras de asfalto. Miguel Ángel López se ubicó en la casilla 28.

Vermeersch (Roeselare, 29 años) hizo un enorme despliegue de fuerza sobre un circuito con tan solo 800 metros de desnivel acumulado, pero exigente en cada kilómetro. El belga, que corre en carretera con el Alpecin Deceuninck, rentabilizó la fuga buena de la prueba y finalmente pudo llegar en solitario a la línea de meta.

El ciclista de la selección belga alzó los brazos en la recta con tiempo para la celebración, ya que su último compañero de fuga, el italiano Daniel Oss, cruzó la línea a 43 segundos del primer campeón mundial de gravel. Marcó un registro de 5h.10.38, a una media de 37,5 km/hora.

Un grupo de ilustres corredores se agrupó en la persecución, pero la falta de entendimiento y la fuerza de Vermeersch hizo inútil cualquier esfuerzo. Oss se colgó la medalla de plata y el neerlandés Mathieu van der Poel, el cuádruple campeón mundial de ciclocrós y favorito en Veneto, hubo de conformarse con el bronce tras ceder 1.26 minutos, con el belga Greg van Avermaet a su rueda.

“Preferí llegar solo, aunque la recta final me convenía. No me convenía esperar demasiado porque los perseguidores podían acercarse con peligro. Decidí ir a tope y darlo todo, y salió muy bien”, señaló el maillot arcoíris de gravel.

Premio para el riesgo y la valentía de Vermeersch, quien emprendió la fuga junto a Daniel Oss en el km 20 de carrera. Ambos llegaron a tener 6 minutos de ventaja. La diferencia se fue reduciendo con los ataques de los favoritos en el gran grupo, pero un exceso de confianza dejó la victoria para los rebeldes.

A 6 km de la última línea fue donde atacó el Vermeersch para dejar la compañía de Oss. Una escapada de 175 no redujo las fuerzas del belga. Tuvo las suficientes para pasar a la historia. Con 3 victorias en carretera, estrenó el mundial gravel.

