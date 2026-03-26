Atlético Nacional cayó goleado ante Cruz Azul en Estados Unidos

Atlético Nacional fue de más a menos contra Cruz Azul en San José, California. Foto: Cruz Azul

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Atlético Nacional sufrió una contundente caída este miércoles en territorio estadounidense tras perder 3-0 frente a Cruz Azul de México. El compromiso de carácter amistoso, disputado en el PayPal Park de San José, California, sirvió para que el conjunto verdolaga probara a jugadores diferentes a los habituales.

El trámite del partido inició con una primera mitad sumamente disputada en California, donde ambos equipos imprimieron intensidad en un constante ida y vuelta. Juan Manuel Rengifo incluso tuvo la opción de abrir el marcador a favor de los antioqueños en una acción de balón de parado, pero su remate se estrelló en el travesaño.

La diferencia llegó en el complemento, cuando el delantero argentino Nicolás Ibáñez abrió la cuenta al minuto 51 con un remate de media vuelta tras un córner. Luego, al 61, el extremo argentino Luka Romero amplió la ventaja con un disparo de izquierda que se apoyó en el poste. Finalmente, el atacante mexicano Mateo Levy selló el 3-0 definitivo al minuto 79.

Para encarar este compromiso amistoso en Estados Unidos, el técnico Diego Arias utilizó una nómina mixta, debido a que no todas sus figuras habituales viajaron para el encuentro. El estratega aprovechó la oportunidad para probar nombres diferentes a los que vienen actuando con regularidad en la Liga BetPlay, buscando alternativas dentro del plantel profesional.

Entre las principales novedades del planteamiento de Arias destacaron las apariciones desde el arranque de jugadores como Cristian Uribe y Samuel Velásquez en la zona defensiva. Asimismo, el técnico les dio la confianza de ser inicialistas a Andrés Marín, Marlos Moreno y al venezolano Eduard Bello.

Tras este fogueo en el exterior, el cuadro verdolaga volverá a la acción oficial el próximo domingo en el estadio Atanasio Girardot. Nacional recibirá al Deportivo Pasto a partir de las 6:20 p.m., en lo que será un partido fundamental para las aspiraciones del equipo antioqueño de afianzarse en lo más alto de la clasificación general.

Actualmente, la tabla de la Liga BetPlay tras trece fechas muestra al club antioqueño y a los volcánicos compartiendo el liderato con 27 unidades cada uno. Por detrás aparecen Once Caldas con 23 puntos y Junior con 22, en un torneo que empieza a partirse en bloques claros, dejando una lucha muy cerrada por los puestos de privilegio.

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