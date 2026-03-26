La FIFA publicó los plazos para entregar la lista de los convocados al Mundial

Colombia se prepara para su sexta participación mundialista. Foto: EFE - Giorgio Viera

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La FIFA oficializó el cronograma de inscripción de jugadores para las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026, el primero con este nuevo formato. El anuncio marca el inicio formal de la etapa decisiva para los cuerpos técnicos, que deberán ajustar tiempos y definir sus nóminas rumbo al torneo.

El comunicado llegó a poco más de dos meses y medio del pitazo inicial y en la antesala de una fecha FIFA determinante, en la que se terminarán de definir los seis cupos restantes al Mundial. En ese contexto, varias selecciones afrontarán partidos decisivos mientras otras ya afinan detalles logísticos y deportivos de su preparación.

Como parte del procedimiento previo, la FIFA también estableció que el 11 de mayo será la fecha límite para que cada federación entregue una lista preliminar de hasta 55 jugadores, documento que tendrá carácter reservado y no será publicado. Ese es apenas un primer filtro.

El máximo organismo del fútbol confirmó que cada selección podrá inscribir hasta 26 futbolistas para la competencia. La fecha límite para presentar el listado definitivo será el 30 de mayo, un plazo que Néstor Lorenzo y la Federación Colombiana de Fútbol miran con atención.

Colombia está a la expectativa de conocer los nombres de los 26 jugadores que representarán al país en su sexta participación en una Copa del Mundo. Con el calendario apretado y la exigencia máxima, la convocatoria final será el cierre de un proceso que ha tenido cambios y consolidaciones.

Entre los nombres que hoy aparecen como fijos, siempre que estén en plenitud física, figuran Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz, Richard Ríos, Jhon Arias y Luis Javier Suárez. Hay otros nombres que no se han consolidado como Yerson Mosquera, Gustavo Puerta y Andrés Gómez, quienes deberán ganarse un lugar.

Los amistosos de esta fecha FIFA frente a Croacia y Francia serán determinantes para que Lorenzo termine de completar el grupo. Más allá del resultado, el foco estará en evaluar rendimientos individuales, sociedades en ataque y alternativas en defensa, con la necesidad de llegar al Mundial con una nómina más sólida.

Colombia ya conoce el camino que tendrá en la fase de grupos del Mundial 2026. La tricolor quedó ubicada en el Grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental entre RD Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. Además, ya tiene sedes definidas: Ciudad de México, Guadalajara y Miami.

Antes del Mundial, la tricolor enfrentará a Costa Rica en Bogotá el 29 de mayo y a Jordania en San Diego el 7 de junio. Esos compromisos ya se disputarán con la base definitiva del plantel, salvo que aparezca alguna lesión de última hora que obligue a modificar la lista.

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