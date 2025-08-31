No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así quedaron los colombianos en la Vuelta a España tras la primera semana

Torstein Traeen se mantuvo en lo más alto a pesar de que Jonas Vingegaard le recortó un tiempo considerable y el colombiano Egan Bernal, en la undécima posición, es el mejor latinoamericano de la general.

31 de agosto de 2025 - 04:40 p. m.
El ciclista colombiano Egan Bernal, líder del Ineos Grenadiers en la Vuelta a España 2025, es undécimo en la clasificación general.
El ciclista colombiano Egan Bernal, líder del Ineos Grenadiers en la Vuelta a España 2025, es undécimo en la clasificación general.
Foto: Getty Images
En la víspera de la primera jornada de descanso de la Vuelta a España 2025, Torstein Traeen conservó la camisa roja. Sin embargo, el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) recortó distancias y quedó a 37 segundos tras imponerse en la novena etapa, una jornada de media montaña con final en Valdezcaray.

La etapa 9 marcó un punto de inflexión. Vingegaard lanzó un ataque poderoso en el puerto final, que era de primera categoría, distanciando a Traeen y dejando al noruego defendiendo la roja por mínima diferencia. El podio de la jornada lo completaron Tom Pidcock y Joao Almeida —tercero en la general, a 1:15—.

El colombiano Egan Bernal completó la novena etapa con más de un minuto diferencia y salió del top 10 en la general. Sin embargo, se mantuvo como el mejor latinoamericano de la prueba. Ocupa actualmente el puesto 11, a 2 minutos y 55 segundos del líder noruego.

Por detrás del zipaquireño, el bogotano Santiago Buitrago (compañero del líder Traeen en Bahrain-Victorious) se ubica en la casilla 21, a 7:44 de Traeen. En tanto, Harold Tejada (Astana) es 25°, a 10:44; y Brandon Rivera (INEOS) aparece más rezagado en la posición 48, a 31:25.

Con la jornada de descanso como telón, la Vuelta a España regresará a la acción el próximo martes con una jornada de media montaña entre Sendaviva y Larra-Belagua, de 175,3 kilómetros de extensión. La llegada, al igual que este domingo, será en ascenso.

Así van los colombianos en la Vuelta a España 2025:

PuestoCiclistaTiempo
11 Egan BernalINEOS Grenadiers+ 2:55
21 Santiago BuitragoBahrain - Victorious+7:44
25 Harold TejadaXDS Astana Team+10:44
48 Brandon RiveraINEOS Grenadiers+31:25
59 Sergio HiguitaXDS Astana Team+37:44
72 Juan Guillermo MartínezTeam Picnic PostNL+43:23
99 Esteban ChavesEF Education - EasyPost+55:03

Así quedó el top 10 de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 9:

PuestCiclistaEquipoTiempo
1 Torstein TræenBahrain - Victorious33:35:46
2 Jonas VingegaardTeam Visma | Lease a Bike+0:37
3 João AlmeidaUAE Team Emirates - XRG+1:15
4 Thomas PidcockQ36.5 Pro Cycling Team+1:35
5 Felix GallDecathlon AG2R La Mondiale+2:14
6 Giulio CicconeLidl - Trek+2:42
7 Lorenzo FortunatoXDS Astana Team+2:47
8 Matteo JorgensonTeam Visma | Lease a Bike+2:49
9 Jai HindleyRed Bull - BORA - hansgrohe+2:53
10 Giulio PellizzariRed Bull - BORA - hansgrohe,,

