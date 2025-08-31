Así quedaron los colombianos en la Vuelta a España tras la primera semana

Escucha este artículo
En la víspera de la primera jornada de descanso de la Vuelta a España 2025, Torstein Traeen conservó la camisa roja. Sin embargo, el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) recortó distancias y quedó a 37 segundos tras imponerse en la novena etapa, una jornada de media montaña con final en Valdezcaray.
La etapa 9 marcó un punto de inflexión. Vingegaard lanzó un ataque poderoso en el puerto final, que era de primera categoría, distanciando a Traeen y dejando al noruego defendiendo la roja por mínima diferencia. El podio de la jornada lo completaron Tom Pidcock y Joao Almeida —tercero en la general, a 1:15—.
El colombiano Egan Bernal completó la novena etapa con más de un minuto diferencia y salió del top 10 en la general. Sin embargo, se mantuvo como el mejor latinoamericano de la prueba. Ocupa actualmente el puesto 11, a 2 minutos y 55 segundos del líder noruego.
Por detrás del zipaquireño, el bogotano Santiago Buitrago (compañero del líder Traeen en Bahrain-Victorious) se ubica en la casilla 21, a 7:44 de Traeen. En tanto, Harold Tejada (Astana) es 25°, a 10:44; y Brandon Rivera (INEOS) aparece más rezagado en la posición 48, a 31:25.
Con la jornada de descanso como telón, la Vuelta a España regresará a la acción el próximo martes con una jornada de media montaña entre Sendaviva y Larra-Belagua, de 175,3 kilómetros de extensión. La llegada, al igual que este domingo, será en ascenso.
Así van los colombianos en la Vuelta a España 2025:
|Puesto
|Ciclista
|Tiempo
|11
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|+ 2:55
|21
|Santiago Buitrago
|Bahrain - Victorious
|+7:44
|25
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+10:44
|48
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|+31:25
|59
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|+37:44
|72
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|+43:23
|99
|Esteban Chaves
|EF Education - EasyPost
|+55:03
Así quedó el top 10 de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 9:
|Puest
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Torstein Træen
|Bahrain - Victorious
|33:35:46
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|+0:37
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates - XRG
|+1:15
|4
|Thomas Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|+1:35
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale
|+2:14
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl - Trek
|+2:42
|7
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|+2:47
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|+2:49
|9
|Jai Hindley
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|+2:53
|10
|Giulio Pellizzari
|Red Bull - BORA - hansgrohe
|,,
