Así quedaron los colombianos en la Vuelta a España tras la primera semana

En la víspera de la primera jornada de descanso de la Vuelta a España 2025, Torstein Traeen conservó la camisa roja. Sin embargo, el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) recortó distancias y quedó a 37 segundos tras imponerse en la novena etapa, una jornada de media montaña con final en Valdezcaray.

La etapa 9 marcó un punto de inflexión. Vingegaard lanzó un ataque poderoso en el puerto final, que era de primera categoría, distanciando a Traeen y dejando al noruego defendiendo la roja por mínima diferencia. El podio de la jornada lo completaron Tom Pidcock y Joao Almeida —tercero en la general, a 1:15—.

El colombiano Egan Bernal completó la novena etapa con más de un minuto diferencia y salió del top 10 en la general. Sin embargo, se mantuvo como el mejor latinoamericano de la prueba. Ocupa actualmente el puesto 11, a 2 minutos y 55 segundos del líder noruego.

Por detrás del zipaquireño, el bogotano Santiago Buitrago (compañero del líder Traeen en Bahrain-Victorious) se ubica en la casilla 21, a 7:44 de Traeen. En tanto, Harold Tejada (Astana) es 25°, a 10:44; y Brandon Rivera (INEOS) aparece más rezagado en la posición 48, a 31:25.

Con la jornada de descanso como telón, la Vuelta a España regresará a la acción el próximo martes con una jornada de media montaña entre Sendaviva y Larra-Belagua, de 175,3 kilómetros de extensión. La llegada, al igual que este domingo, será en ascenso.

Así van los colombianos en la Vuelta a España 2025:

Puesto Ciclista Tiempo 11 Egan Bernal INEOS Grenadiers + 2:55 21 Santiago Buitrago Bahrain - Victorious +7:44 25 Harold Tejada XDS Astana Team +10:44 48 Brandon Rivera INEOS Grenadiers +31:25 59 Sergio Higuita XDS Astana Team +37:44 72 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL +43:23 99 Esteban Chaves EF Education - EasyPost +55:03

Así quedó el top 10 de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 9:

Puest Ciclista Equipo Tiempo 1 Torstein Træen Bahrain - Victorious 33:35:46 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike +0:37 3 João Almeida UAE Team Emirates - XRG +1:15 4 Thomas Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team +1:35 5 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale +2:14 6 Giulio Ciccone Lidl - Trek +2:42 7 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team +2:47 8 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike +2:49 9 Jai Hindley Red Bull - BORA - hansgrohe +2:53 10 Giulio Pellizzari Red Bull - BORA - hansgrohe ,,

