GP de Países Bajos: Piastri ganó y se afianzó como líder tras abandono de Norris

Oscar Piastri consiguió este domingo su séptima victoria en la Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de los Países Bajos. El australiano, quien partió desde la pole position, demostró un control absoluto en la pista de Zandvoort, donde el auto de seguridad tuvo que entrar tres veces.

El piloto de McLaren, líder del campeonato de constructores, controló la carrera de principio a fin y se mostró más sólido que el ídolo local y cuádruple campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que terminó en la segunda posición.

Con esta victoria, Piastri lidera ahora el Mundial de pilotos con 309 puntos, 34 más que su compañero de equipo y más cercano perseguidor en la lucha por el mundial, el británico Lando Norris, cuyo monoplaza se detuvo a nueve vueltas del final a causa de una fuga de aceite.

Otra de las sorpresas de la jornada fue el joven francés Isack Hadjar (RB). Con tan solo 20 años, este ‘rookie’ se quedó con el tercer lugar y celebró su primer podio en la máxima categoría del automovilismo, demostrando su evolución a lo largo de la temporada.

Mientras para McLaren fue una jornada agridulce, la situación para Ferrari fue crítica. El británico Lewis Hamilton tuvo que abandonar luego de impactarse contra el muro, mientras que el monegasco Charles Leclerc, tras un choque con Kimi Antonelli (Mercedes), se quedó sin alerón delantero y no pudo continuar.

La Fórmula 1 no se detiene y sus pilotos regresarán a la acción el próximo 7 de septiembre en el Circuito de Monza para el Gran Premio de Italia, la 16.ª válida de la temporada.

