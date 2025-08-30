Cali vivió una noche difícil: accidente con un hincha y derrota ante el DIM

Jugadores del Deportivo Cali. Foto: Deportivo Cali

Deportivo Cali no vivió una jornada sencilla este sábado en Palmaseca. El equipo azucarero perdió 1-3 frente a Independiente Medellín por la fecha nueve de la Liga BetPlay 2025-II, en un encuentro que tuvo que retrasarse 20 minutos debido a un hecho lamentable: el bus del Cali atropelló a uno de sus hinchas mientras se dirigía al estadio.

El accidente, que causó la muerte de un aficionado, generó conmoción en la plantilla y la hinchada verdiblanca justo antes del inicio del compromiso.

¿Qué fue lo que sucedió?

Lo ocurrido antes del partido marcó la noche. Un aficionado que se dirigía al estadio falleció tras impactar contra el bus del Deportivo Cali.

Según testigos, en medio de la caravana una moto chocó con otra y el hincha fue embestido accidentalmente por el vehículo del equipo.

El técnico Alberto Gamero relató lo sucedido en la transmisión de Win Sports:

“Tuvimos un hecho lamentable de un accidente donde fallece un hincha del Cali. Venía a ver el partido y se ha tropezado con el bus de nosotros y lamentablemente hay una niña herida, por eso nos retrasamos”.

Además, reveló que el plantel también sufrió momentos de tensión en la carretera: “Cuando veníamos por la autopista también hubo un atentado, nos cerraron la vía. Hoy fue un día cruel (...) Es duro ver una persona fallecer al lado de uno”.

Gamero explicó que tras el accidente, los jugadores tuvieron que hacer un trasbordo y que el bus del DIM los acercó al estadio, gesto que agradeció públicamente.

¿Qué dijo la Dimayor?

Luego de confirmarse el fallecimiento, la Dimayor se pronunció:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, lamenta profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que se vio involucrado en un accidente de tránsito con el bus del equipo. La DIMAYOR acompaña en este momento a sus familiares y amigos, y expresa sus más sinceras condolencias”.

El comunicado de Deportivo Cali

El club verdiblanco también emitió un mensaje oficial en memoria del hincha:

“El Deportivo Cali lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Pablo Núñez Agudelo, un hincha que perdió la vida en un accidente de tránsito mientras acompañaba y alentaba a nuestro equipo".

“Expresamos nuestra más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y agradecemos el amor y la pasión que siempre demostró por nuestros colores".

“De igual manera, manifestamos nuestra solidaridad con la joven que lo acompañaba y que resultó afectada a raíz de este mismo incidente”.

“Rogamos por su pronta recuperación y enviamos toda nuestra fuerza y apoyo a ella y a sus familiares. Que la fortaleza y la paz los acompañen”.

La derrota contra el DIM en casa

Ya con los jugadores conmocionados, el juego arrancó y en la primera parte el cuadro antioqueño empezó a generar peligro.

La situación se tornó más difícil al minuto 35. Fabián Castillo fue expulsado por una fuerte entrada sobre Fainer Torijano. El árbitro revisó la acción en el VAR y confirmó la tarjeta roja, dejando al Cali con un hombre menos.

En el arranque de la segunda mitad, el DIM aprovechó la superioridad numérica. Al 48’, Baldomero Perlaza abrió el marcador tras un error de Rafael Bustamente, que perdió la pelota y permitió que el volante definiera.

Pocos minutos después, al 52’, Facundo Fydriszewski amplió la ventaja. El delantero conectó un centro de Jarlan Barrera con un cabezazo que pegó en el palo y en la segunda jugada volvió a ganar en el aire para marcar el 0-2.

Cali encontró un respiro al minuto 81 con un penal sancionado tras falta sobre Andrés Correa. Avilés Hurtado lo convirtió para el 1-2 y, sobre el 90’, estuvo cerca del empate en una acción en la que no logró controlar un centro del mismo Correa.

Finalmente, Medellín sentenció el partido en el tiempo de adición con un derechazo de Luis Sandoval en el área, decretando el 1-3 definitivo.

Así quedaron en la tabla de posiciones

Con esta victoria, Independiente Medellín se ubica en el segundo puesto de la tabla con 19 puntos, a solo uno del líder Junior. Deportivo Cali, por su parte, es 12 con 10 unidades y ocupa la casilla 17 en la tabla del descenso, con un promedio de 1,15.

En la próxima jornada, Cali enfrentará a América en el clásico caleño, mientras que DIM disputará el clásico paisa frente a Atlético Nacional.

