Vuelta a España: Vingegaard se impuso en la novena etapa y recortó tiempo valioso

El danés Jonas Vingegaard llegó a dos victorias de etapa en la presente edición de la Vuelta a España. Ya se había impuesto en la segunda. Foto: AFP - MARCO BERTORELLO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) se llevó la victoria en la novena etapa de la Vuelta a España, una jornada de media montaña de 195,5 kilómetros que culminó en un exigente ascenso de primera categoría en la estación de esquí de Valdezcaray.

Vingegaard demostró su fuerza con un ataque decisivo en los últimos kilómetros, dejando atrás a sus rivales y cruzando la meta en solitario. El líder de la clasificación general, el noruego Torsten Traeen (Bahrain - Victorious), logró conservar la camiseta roja, aunque ahora por un estrecho margen.

La figura del Visma | Lease a Bike se vio beneficiada por el excelente trabajo de su equipo en el puerto de primera categoría que cerró la etapa. En una jornada pasada por lluvia, el danés lanzó su ataque a falta de 10 kilómetros para la meta, impulsado por su compañero Matteo Jorgenson.

El italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) fue el único que pudo seguirle el ritmo por un par de kilómetros antes de ceder. El podio de la jornada lo completaron 26 segundos después Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) y Joao Almeida (UAE Team Emirates), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

El ciclista danés, quien viene de ser subcampeón del más reciente Tour de Francia, se enfrentó al último ascenso como si fuera una cronoescalada. Con la lluvia azotando, demostró tener buenas piernas. Cruzó la meta con los brazos abiertos y redujo de manera significativa el tiempo que lo separa del liderato.

En el tramo final, Vingegaard tuvo un grupo perseguidor compuesto por tres corredores: Almeida —tercero en la clasificación general—, Pidcock y Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), quien no pudo mantener el ritmo del dúo perseguidor.

Más de un minuto detrás de ellos, un grupo de escaladores, con el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) incluido, luchaba por no perder demasiado tiempo. El cundinamarqués finalizó en la casilla 15 y bajó dos lugares en la general, por lo que ahora es undécimo en dicha clasificación.

A más dos minutos de Vingegaard, concluyó el líder de la clasificación general, el noruego Torsten Traeen. Aunque sufrió en la subida, el ciclista del Bahrain - Victorious logró sostener la camiseta roja. Perdió su cómoda ventaja de 2:33, que ahora se ha reducido a solo 37 segundos.

La etapa, con un desnivel acumulado de 3.311 metros, partió de Alfaro y puso rumbo a la estación de esquí de Valdezcaray. Prometía ser una de las más desafiantes de la primera semana, y la exigente subida final previa a la primera jornada descanso, era el desenlace ideal para cambios en la general.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador