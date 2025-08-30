No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así quedaron los colombianos en la general de la Vuelta a España tras la etapa 8

La camiseta roja tiene como dueño al noruego Torsten Træen, mientras que el colombiano Egan Bernal, en la novena posición, es el mejor representante de Latinoamérica.

Redacción Deportes
30 de agosto de 2025 - 04:49 p. m.
El noruego Torstein Traeen, líder de la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2025.
Foto: EFE - Javier Lizón
Foto: EFE - Javier Lizón
El noruego Torsten Træen completó este sábado dos jornadas como líder de la Vuelta a España 2025. Su gran rendimiento en la primera jornada de alta montaña lo sostiene en lo más alto, aunque el danés Jonas Vingegaard todavía tiene recorrido por delante para pelear por la punta.

La diferencia entre ambos es de 2 minutos y 33 segundos, una renta que por ahora mantiene al corredor del Bahrain Victorious vestido de rojo. El podio provisional lo completa el portugués João Almeida (UAE Team Emirates), quien se mantiene en tercera posición a 2 minutos y 41 segundos de la punta.

El mejor latinoamericano en la clasificación es el colombiano Egan Bernal. El jefe de filas del Ineos Grenadiers marcha noveno a 2 minutos y 55 segundos de Træen. El ciclista zipaquireño ha demostrado consistencia en esta primera semana y se perfila como una de las cartas importantes para la montaña que se viene.

Entre los otros colombianos, el bogotano Santiago Buitrago aparece como segundo mejor ubicado, en la casilla 20, a 4 minutos y 36 segundos del líder, quien es también su compañero en el Bahrain Victorious. Más atrás, Harold Tejada (Astana) se ubica en la posición 26 a 8:32, mientras Sergio Higuita, es 47° a 22:15.

La jornada de este sábado, correspondiente a la octava etapa, fue para los velocistas. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) se impuso en Zaragoza tras 163,5 kilómetros de recorrido, completados en 3 horas, 43 minutos y 48 segundos. Lo escoltaron Elia Viviani (Lotto) y Ethan Vernon (Israel Premier-Tech).

Este domingo se disputará la novena fracción de la ronda ibérica, entre Alfaro y Valdezcaray, sobre 195,5 kilómetros. El trazado cuenta con un desnivel acumulado de 3.311 metros y finaliza en un exigente ascenso de primera categoría. Allí podrían producirse movimientos en la parte alta de la clasificación.

Así quedó el top 10 de la clasificación general de la Vuelta a España 2025:

  1. Torsten Træen (Noruega) | 29:01:50
  2. Jonas Vingegaard (Dinamarca) | +2:33
  3. João Almedia (Portugal) | +2:41
  4. Giulio Ciccone (Italia) | +2:42
  5. Lorenzo Fortunato (Italia) | +2:47
  6. Matteo Jorgenson (EE.UU.) | +2:49
  7. Jai Hindley (Australia) | +2:53
  8. Giulio Pellizzari (Italia) | "
  9. Egan Bernal (Colombia) | +2:55
  10. Felix Gall (Austria) | +2:58

Los colombianos en la Vuelta a España 2025:

9 Bernal EganINEOS Grenadiers2:55
20 Buitrago SantiagoBahrain - Victorious4:36
26 Tejada HaroldXDS Astana Team8:32
45 Higuita SergioXDS Astana Team22:15
52 Rivera Brandon SmithINEOS Grenadiers24:38
96 Chaves EstebanEF Education - EasyPost42:28
100 Martinez Juan GuillermoTeam Picnic PostNL43:12

Por Redacción Deportes

