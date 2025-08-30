El Wolverhampton de Jhon Arias siguen sin sumar tras derrota ante Everton

Jhon Arias, futbolista colombiano del Wolverhampton Wanderers. Foto: Wolverhampton Wanderers FC

El Wolverhampton Wanderers, con el colombiano Jhon Arias desde el arranque, no pudo evitar la derrota este sábado en la tercera jornada de la Premier League. Los Wolves cayeron 3-2 en condición de local frente al Everton y continúan sin sumar puntos en el arranque de la temporada.

Arias, convocado por Néstor Lorenzo para la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas, disputó 67 minutos. El extremo tuvo una efectividad del 91% en sus pases y probó suerte con un disparo de media distancia que fue controlado por el arquero rival, Jordan Pickford.

Dolorosa derrota. Toca seguir trabajando 🐺 pic.twitter.com/VLeL896pKN — Wolves Español (@WolvesEspanol) August 30, 2025

El partido se abrió temprano con la anotación del delantero bisauguineano Beto para el Everton. Wolverhampton reaccionó gracias al extremo coreano Hwang Hee-Chan, pero antes del descanso los toffees retomaron la ventaja con un gol del atacante francés Iliman Ndiaye.

En la segunda parte, pese a un inicio prometedor de los Wolves, un tanto del volante inglés Kieran Dewsbury-Hall amplió la diferencia. Ya sin Arias en el campo, el portugués Ricardo Gomes marcó el descuento para los locales, que no lograron empatar en el cierre.

El inicio de campaña ha sido cuesta arriba para Wolverhampton: acumula tres derrotas en igual número de jornadas, ocupa la casilla 19 de la tabla y aún no suma unidades. Vítor Pereira, su entrenador, afronta un reto inmediato para recomponer el rumbo del equipo.

En el banco de suplentes permaneció Yerson Mosquera, también citado por la selección Colombia. Tanto él como Arias viajarán este fin de semana rumbo a Barranquilla para sumarse a la concentración de la tricolor de cara a los partidos frente a Bolivia y Venezuela, en los que se define el cupo hacia el Mundial de 2026.

