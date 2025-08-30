Vuelta a España 2025: Jasper Philipsen se impuso en la etapa 8

El ciclista belga del Alpecin Jasper Philipsen celebra su victoria en la octava etapa de la Vuelta a España. Foto: EFE - Javiler Lizón

El belga Jasper Philipsen se llevó este sábado la victoria tras imponerse en el esprint con el que concluyó la etapa 8 de la Vuelta a España 2025. La jornada no dejó mayores novedades en la clasificación general, que mantiene al noruego Torsten Træen como líder.

Philipsen, figura del Alpecin-Deceuninck, cumplió con los pronósticos y se impuso en Zaragoza. El velocista completó el recorrido en 3 horas, 43 minutos y 48 segundos. En el podio de la jornada lo acompañaron el italiano Elia Viviani (Lotto) y el británico Ethan Vernon (Israel Premier-Tech).

El belga, aspirante a la pelea por la camiseta verde de los puntos, ya había festejado en esta edición: lo hizo en la primera fracción, también al esprint. En la disputa por ese maillot también aparecen el danés Mads Pedersen y el propio Vernon, ganador de la cuarta etapa.

El trazado del día favorecía a los velocistas: un recorrido llano que partió desde Castillo de Monzón, al norte del territorio español, y se extendió por 163,5 kilómetros hasta concluir en el centro de Zaragoza, con un desnivel acumulado de 1.236 metros.

Como era de esperarse en una fracción para sprinters, la clasificación general no sufrió cambios. La camiseta roja sigue en manos del noruego Torsten Træen (Bahrain Victorious), con 2:33 de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), su más cercano perseguidor.

El mejor colombiano sigue siendo el cundinamarqués Egan Bernal, jefe de filas del Ineos Grenadiers, que se ubica noveno a 2:55 de Træen. El zipaquireño ha mostrado regularidad durante la primera semana de competencia y le apunta a seguir escalando posiciones.

La carrera continuará este domingo con su novena etapa, una jornada escarpada entre Alfaro y Valdezcaray (195,5 km) con un desnivel de 3.311 metros y final en un exigente ascenso, terreno propicio para que se agiten las posiciones de la parte alta de la general.

