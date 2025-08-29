Millonarios levanta cabeza, ganó en Rionegro y se aleja del fondo de la tabla

Millonarios ganó en su visita a Rionegro, con goles de Álex Castro y Juan Carlos Pereira. Foto: MFC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las rachas están para cortarlas. En las últimas ocho visitas a Águilas Doradas, Millonarios sumaba cuatro empates y cuatro derrotas. Este viernes, por la novena fecha de la Liga BetPlay, por fin ganó. El equipo que ahora dirige Hernán Torres se impuso 2-1 y logró su segunda victoria en línea en el torneo y comienza a alejarse del fondo de la tabla.

La salida del técnico David González y el triunfo de la semana pasada frente a Junior parecen haber servido para cambiar el rumbo y al ánimo del equipo, de lamentable campaña hasta ahora, pues suma apenas siete puntos de 24 posibles y sigue evidenciando que tiene un plantel muy por debajo de la historia, tradición y salarios que paga la institución, justamente la de mayores utilidades en 2024, según el reciente informe de la Supersociedades.

Aunque comenzó dominando las acciones y se acercó con peligro al arco rival, Millonarios no fue efectivo y a los 30 minutos de juego recibió un gol tras un error compartido entre el costarricense Juan Pablo Vargas y el uruguayo Guillermo De Amores, quienes no se comunicaron y permitieron que Jorge Luis Rivaldo abriera el marcador para Águilas.

Justo antes del entretiempo, tras una jugada colectiva, Alex Castro igualó las acciones, pero arrancando el complemento el cuadro embajador sufrió la lesión de Nicolás Arévalo, uno de los pocos jugadores rescatables del plantel, aunque en un nivel muy lejano al de el semestre pasado.

El ímpetu se perdió y las ideas se fueron de la cancha con el volante bogotano. Aún así, los embajadores siguieron proponiendo más que el discreto rival que tuvieron en frente. Como premio por eso llegó el gol de Juan Carlos Pereira, al minuto 89.

“Ahora lo importante es ganar, cambiar el rumbo, ya habrá tiempo para mejorar el juego”, aseguró el volante samario que le dio el triunfo a Millonarios, que enfrentará el miércoles a Envigado, en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay. El sábado 6 de septiembre, jugará el clásico ante Santa Fe, por la Liga BetPlay, en la que el miércoles 10 recibirá al Deportivo Pasto.

Prográmese para ver la novena fecha de la Liga BetPlay

La novena fecha del torneo arrancó más temprano con la goleada 4-0 de Junior sobre Llaneros, con José Enamorado, autor de un gol y asistente de dos más, como figura. El cuadro barranquillero llegó a 20 puntos y el de Villavicencio se quedó en 14.

Partidazo Cali vs. Medellín, en Palmaseca

Este sábado 30 de agosto se jugarán tres partidos: A las 2:00 p.m. un clásico del descenso, Chicó frente a Unión Magdalena, en Tunja. Desde las 6:20 p.. juegan dos recientes campeones de Liga, Pereira y Bucaramanga.

Y el plato fuerte de la jornada se servirá a las 8:30 p.m. en Palmaseca, en donde se enfrentarán Deportivo Cali e Independiente Medellín.

Fortaleza, a defender el invicto en Ibagué

El domingo habrá cuatro duelos más. A las 2:00 p.m., Nacional recibe a Envigado, mientras que desde las 4:10 p.m. Alianza Valledupar enfrenta al América, que está en crisis.

Fortaleza, el único equipo que no ha perdido en el torneo, expone su invicto en Ibagué contra el Tolima y Equidad juega en Techo ante el Deportivo Pasto.

La novena fecha de cierra el lunes en la noche, 7:30, cuando el campeón Santa Fe enfrente al Once Caldas en el estadio El Campín, después de que las leonas jueguen contra Orsomarso, 3:45 p.m., por la ida de una de las semifinales de la Liga Femenina.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador