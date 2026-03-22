Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Colombia campeón del Panamericano de Ruta 2026, tras la prueba élite masculina

Durante la última prueba de este domingo 22 de marzo, Fernando Gaviria fue el mejor de los colombianos, llegando en el quinto puesto en la categoría élite.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de marzo de 2026 - 06:45 p. m.
Jason Huertas de Costa Rica es el nuevo campeón panamericano de ruta élite.
Jason Huertas de Costa Rica es el nuevo campeón panamericano de ruta élite.
Foto: Juan Carlos Becerra
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

A pesar de un domingo sin medallas para la delegación colombiana, el país se mantuvo en el primer lugar del medallero del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, el cual se cumplió en Cereté y Montería, Córdoba. Las nueve medallas cosechadas hasta el sábado fueron más que suficientes para el liderato.

Cuatro oros, dos platas y tres bronces fueron las preseas conquistadas por Colombia. Un escalón más abajo quedó México con siete metales preciosos, dos de oro, tres de plata y dos de bronce. El podio lo completaron Estados Unidos y Brasil, ambas delegaciones con una medalla dorada cada una.

Vínculos relacionados

Medallero del Panamericano de Ciclismo: Colombia sumó nuevas medallas este sábado
Tadej Pogacar también te gana al esprint: así fue su triunfo en la Milán-San Remo
Carolina Munévar se colgó el oro en la Copa Mundo de Ruta Paracycling en Tailandia

¿Quién ganó la prueba de ruta masculina élite?

Respecto a lo ocurrido en la última prueba del campeonato, ruta élite masculina, Jason Huertas de Costa Rica se impuso con un tiempo de cuatro horas, 31 minutos y 44 segundos. La plata fue para el mexicano César Macías.

El tercer lugar fue para Argentina con Leonardo Cobarrubia y lo siguió el dominicano Ogando Reynoso. Fernando Gaviria, el mejor de los nuestros, ocupó la quinta plata y no pudo imponerse en el sprint final, su especialidad.

Siguiendo con los demás colombianos en competencia, Álvaro José Hodeg se quedó con el octavo puesto y Wilmar Andrés Paredes fue número 13 en la prueba de 207 kilómetros, disputada en el departamento de Córdoba.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Campeonato Panamericano de Ruta 2026

Campeonato Panamericano de Ruta

ciclismo

ciclismo Colombiano

ciclistas colombianos

ruta élite masculina

Panamericanos de Montería

Fernando Gaviria

Jason Huertas

campeón panamericano de ruta élite

medallas de Colombia en el Panamericano de Ruta

medallero del Panamericano de Ruta

quién ganó la prueba de ruta masculina élite

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.