Colombia campeón del Panamericano de Ruta 2026, tras la prueba élite masculina

Jason Huertas de Costa Rica es el nuevo campeón panamericano de ruta élite. Foto: Juan Carlos Becerra

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A pesar de un domingo sin medallas para la delegación colombiana, el país se mantuvo en el primer lugar del medallero del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, el cual se cumplió en Cereté y Montería, Córdoba. Las nueve medallas cosechadas hasta el sábado fueron más que suficientes para el liderato.

Cuatro oros, dos platas y tres bronces fueron las preseas conquistadas por Colombia. Un escalón más abajo quedó México con siete metales preciosos, dos de oro, tres de plata y dos de bronce. El podio lo completaron Estados Unidos y Brasil, ambas delegaciones con una medalla dorada cada una.

¿Quién ganó la prueba de ruta masculina élite?

Respecto a lo ocurrido en la última prueba del campeonato, ruta élite masculina, Jason Huertas de Costa Rica se impuso con un tiempo de cuatro horas, 31 minutos y 44 segundos. La plata fue para el mexicano César Macías.

El tercer lugar fue para Argentina con Leonardo Cobarrubia y lo siguió el dominicano Ogando Reynoso. Fernando Gaviria, el mejor de los nuestros, ocupó la quinta plata y no pudo imponerse en el sprint final, su especialidad.

Siguiendo con los demás colombianos en competencia, Álvaro José Hodeg se quedó con el octavo puesto y Wilmar Andrés Paredes fue número 13 en la prueba de 207 kilómetros, disputada en el departamento de Córdoba.

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