Carolina Munévar se colgó el oro en la Copa Mundo de Ruta Paracycling en Tailandia

Carolina Munévar en el centro del podio de la Copa Mundo de Ruta Paracycling en Tailandia, junto al segundo y tercer puesto. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

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Daniela Carolina Munévar, paraciclista colombiana, reinó en un escenario internacional luego de lograr la medalla de oro en la prueba contrarreloj individual femenina C2 de la Copa Mundo de Ruta Paracycling, competencia que se lleva a cabo en Chiang Mai, Tailandia.

Munévar cruzó la línea de meta en el primer lugar, luego de completar un recorrido de 16,7 kilómetros con un tiempo de 31 minutos y 57 segundos. Adicionalmente, registró una buena velocidad promedio de 31,35 km/h, siendo lo suficientemente rápida para vencer con holgura a sus rivales.

Triunfo de Carolina Munévar en Tailandia

La deportista colombiana superó por más de cuatro minutos a la brasileña Sabrina Custódia da Silva. El podio lo redondeó la hindú Shashruti Vinayak Nakade, pero distanciándose de Munévar por casi 11 minutos y medio.

El resultado de hoy viernes 20 de marzo de 2026 lo único que hace es respaldar la brillante racha deportiva de la paraciclista tricolor. Es considerada una de las principales referentes del paraciclismo mundial en su categoría.

La corredora mantiene a Colombia en los primeros lugares del panorama internacional cada vez que compite. Demuestra una tenacidad y una naturaleza competitiva que sobresale cada vez que se la juega por el país en el exterior.

¿Habrá más victorias en el calendario?

La actuación de Munévar en territorio asiático representa un nuevo logro individual. Fortalece el posicionamiento de Colombia en el circuito de la Unión Ciclista Internacional (UCI), algo clave para los próximos grandes eventos.

La colombiana buscará sumar su segunda medalla hoy mismo, cuando compita en la prueba de ruta C2. Otro momento para estar muy atento al desarrollo de la compatriota en competencia y poder notificarle otra alegría al país.

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