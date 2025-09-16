Bayern Múnich vs. Chelsea: hora y TV para ver a Luis Díaz en la Champions League

Luis Díaz, figura en Bayern, se mide con el Chelsea de Moisés Caicedo y Alejandro Garnacho. Foto: Agencia EFE

Bayern Múnich empieza su camino en la Champions League con un partidazo, uno de los más atractivos de la primera ronda del máximo torneo de clubes de Europa. Los alemanes, dirigidos por Vincent Kompany, reciben a Chelsea en el Allianz Arena, en un choque que enfrenta a dos de los equipos más potentes del Viejo Continente.

Los de Londres llegan a este duelo como vigentes campeones del mundo, tras haberse quedado con el primer Mundial de Clubes con formato de 32 equipos, disputado a mitad de año. Los londinenses vencieron a PSG en la final y llegan con la confianza a tope, buscando prolongar su dominio global ahora en el escenario europeo.

Para Bayern, el encuentro es un gran examen y una oportunidad de medir su proyecto, en el que la llegada de Luis Díaz ha generado enorme expectativa. El colombiano dejó Liverpool para sumarse a la Bundesliga y este será su primer gran desafío continental vestido con su nuevo rojo. Todo apunta a que el extremo tendrá minutos importantes en un escenario ideal para mostrar su impacto.

Luis Díaz en la Champions League: Bayern Múnich vs. Chelsea, hora y TV para ver en vivo

Díaz es considerado una de las principales armas ofensivas de Bayern en esta temporada. Kompany lo ha utilizado como titular en Bundesliga y Supercopa, y se espera que esta vez no sea la excepción.

Su capacidad de romper líneas y su experiencia en partidos de alta exigencia lo convierten en una pieza clave para abrir la defensa de los ‘blues’.

El partido está programado para las 2:00 p.m., hora de Colombia, y se podrá seguir en vivo a través de ESPN y por streaming en Disney+. Una cita imperdible para los fanáticos colombianos que quieren ver a Lucho en acción en la máxima competición de clubes.

El buen momento de Luis Díaz en Alemania

El colombiano ha tenido un arranque sobresaliente con Bayern Múnich: tres partidos de Bundesliga y tres goles, además de una anotación en la Supercopa. Sus números lo ponen como uno de los jugadores más influyentes en el ataque bávaro, confirmando que su adaptación fue inmediata y que está en plena forma para este debut europeo.

Este partido es importante para Luis Díaz porque le da la oportunidad de ratificar su peso en un escenario de élite.

En Liverpool fue protagonista de noches de Champions y ahora busca replicar esa influencia en otro gigante europeo, demostrando que puede liderar ofensivas en cualquier contexto.

Para Bayern, el duelo es clave en el objetivo de volver a dominar Europa. Tras años de altibajos en Champions, el club ha apostado por una renovación táctica y de plantilla (aunque corta) que busca devolverlo a las instancias definitivas. Ganarle a Chelsea sería una declaración de intenciones de que este equipo está para pelear por el título.

Chelsea, un viejo conocido de Luis Díaz

El historial de Lucho contra Chelsea es bastante rico: primero los enfrentó con Porto en Champions, con saldo de una victoria y una derrota (la única en su historial frente a los londinenses).

Luego, con Liverpool, los enfrentó ocho veces, logrando tres triunfos y tres empates. Además, Díaz ha ganado tres títulos contra Chelsea (una FA Cup y dos Carabao Cups), les ha marcado dos goles y dado una asistencia. Sus anotaciones fueron en el 1-1 en Stamford Bridge en 2023 y en el 4-1 en Anfield en enero de 2024.

Este partido reúne todos los ingredientes para ser una noche inolvidable: dos gigantes del fútbol europeo, un colombiano en su mejor momento y el atractivo de un inicio de Champions que promete emociones. Si Luis Díaz brilla, Bayern puede soñar en grande desde el primer día.

