Feliz cumpleaños, goleador: Dayro Moreno celebra sus 40 años más vigente que nunca

Dayro Moreno celebra este martes sus 40 años y está más vigente que nunca. Después de su paso por la selección y de lograr la clasificación al Mundial 2026, el goleador atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, más de dos décadas después de haber debutado como profesional.

El delantero, que tiene la mente puesta en el duelo clave de Once Caldas por los cuartos de final de la Copa Sudamericana este miércoles frente a Independiente del Valle, quiere hacer historia y llega concentrado, con la ilusión de guiar al club de sus amores a una nueva hazaña internacional.

El máximo goleador de la historia de Colombia

Dayro Moreno ha demostrado que a sus 40 años sigue con el olfato goleador intacto. Incluso, tal vez, más refinado.

Su carrera siempre estuvo marcada por cuestionamientos sobre su disciplina y su gusto por la vida nocturna, pero curiosamente esa faceta también alimentó su leyenda. Hoy, a pesar de todo, convierte más goles que cualquiera y es un ídolo que desafía el paso del tiempo.

Las cifras lo respaldan: Dayro es el máximo artillero en la historia del fútbol colombiano. La tabla lo tiene en la cima con 370 goles, seguido por Radamel Falcao García (356), Víctor Hugo Aristizábal (346) y Carlos Bacca (345). Una marca que ratifica que su nombre quedará inscrito para siempre entre los grandes goleadores del país.

Una carrera histórica

Dayro nació en Chicoral, Tolima, y debutó en 2003 con Once Caldas. Con apenas 18 años fue campeón de la Copa Libertadores 2004 contra Boca Juniors, aportando 13 goles en esa temporada.

Pasó al Atlético Paranaense en 2007 y luego al Steaua Bucarest (2008-2009), donde jugó Liga y Champions, aunque terminó saliendo por indisciplina. De regreso a Once Caldas brilló en la Libertadores 2010, ganó el Finalización con Juan Carlos Osorio y fue Botín de Oro con 16 goles. Después jugó en Tijuana, Junior y Millonarios, donde fue goleador de los torneos Finalización 2013 y Apertura 2014.

En México se consolidó como goleador en el Club Tijuana y después, de regreso a Colombia, con Atlético Nacional fue campeón de la Recopa Sudamericana y del Apertura 2017.

Su paso por Antioquia terminó en 2018 tras un escándalo con Jeison Lucumí. Luego jugó en Talleres de Córdoba (Argentina), Oriente Petrolero (Bolivia) y Bucaramanga, donde fue goleador.

En 2023 regresó a Once Caldas, y en 2024 alcanzó los 225 goles en el FPC, superando a Sergio Galván Rey. Un año más tarde se haría inalcanzable en la tabla de goleadores totales, sacandole una larga distancia a Falcao García.

Precisamente, Dayro Moreno también defendió la camiseta de la selección de Colombia: estuvo en varios procesos de Eliminatorias, participó de la Copa América 2011, en la Centenario 2016 y regresó con Néstor Lorenzo para las Eliminatorias 2025.

El goleador de la Sudamericana tiene el sueño de vivir un Mundial

Aunque algunos lo vean imposible, Dayro Moreno nunca renuncia a sus sueños. El último llamado a la selección para la recta final de las Eliminatorias fue la prueba de que, a los 40 años, sigue siendo tenido en cuenta. Su objetivo de estar en el Mundial 2026 se mantiene intacto.

Colombia no vive un momento de abundancia en goleadores y ninguno tiene los números que ostenta Dayro. Hoy, con la camiseta de Once Caldas, es además el máximo artillero de la Copa Sudamericana con ocho goles, un registro que lo vuelve fundamental en el torneo continental.

El delantero quiere coronar al Once Caldas en la Sudamericana, recordando que como juvenil ya estuvo en la histórica conquista de la Copa Libertadores 2004. El pasado es inspiración, pero ahora la meta es volver a poner al club de Manizales en lo más alto del continente.

Hoy, siendo el más experimentado del plantel, Dayro Moreno busca escribir un nuevo capítulo en su carrera. Con sus 40 años, su vigencia y sus récords, quiere volver a hacer historia y confirmar que, pese a todo lo que se ha dicho de él, es un goleador eterno.

