Luis Sinisterra compite para estar en la selección: mire su primer gol en Brasil

El extremo, en su segundo partido de liga con Cruzeiro, logró su primer tanto en la Serie A brasileña.

Fernando Camilo Garzón
16 de septiembre de 2025 - 01:24 p. m.
Luis Sinisterra celebra su gol con Cruzeiro.
Foto: Cruzeiro
Luis Sinisterra empezó a hacerse sentir en Brasil y se reportó este lunes con un gol clave en el triunfo de Cruzeiro.

El extremo colombiano, que disputa un lugar en la lista para el Mundial, necesitó apenas cuatro minutos en cancha para marcar su primer tanto en la Serie A: ingresó a los 72 minutos ante Bahía y, al 76, cazó un rebote en el área para poner el 1-1 parcial en el Arena Fonte Nova.

Su anotación abrió la remontada que completó Gabigol al 86, sellando el 2-1 definitivo. Con este tanto, el atacante suma tres partidos con Cruzeiro —dos de liga y uno de Copa—, todos entrando desde el banco, y ya empieza a mostrar que puede ser una pieza determinante en el plantel.

El duelo también tuvo protagonismo de otro colombiano: Santiago Arias fue titular los 90 minutos con Bahía y participó en la jugada previa al gol de Sinisterra, dejando claro que ambos buscan ritmo y minutos para mantenerse en el radar de la selección.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

