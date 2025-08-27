Así quedó la general de la Vuelta a España tras la contrarreloj por equipos

El ciclista danés del Visma Jonas Vingegaard viste el maillot de líder de la clasificación general de la Vuelta a España 2025. Foto: EFE - Javier Lizón

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) se convirtió este miércoles en el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta a España 2025, asumiendo la camiseta roja tras una emocionante contrarreloj por equipos. Acumula 16 horas, 11 minutos y 24 segundos de pedaleo en cinco jornadas de competencia.

Vingegaard, quien viene de ser subcampeón en la más reciente edición del Tour de Francia, es el principal favorito a quedarse con el título. Reconfirmó sus aspiraciones en la quinta etapa de la ronda española, que se disputó en Figueres y concluyó con victoria del UAE Team Emirates.

La apretada clasificación general del podio la completan dos ciclistas del UAE, el español Juan Ayuso y el portugués João Almeida, ambos a solo ocho segundos de Vingegaard. Uno de los grandes damnificados de la etapa fue el francés David Gaudu (Groupama), quien no pudo defender su liderato y ahora es sexto puesto, a 16 segundos del danés.

En el top 20 de la general, los ciclistas colombianos siguen dando la batalla. El cundinamarqués Egan Bernal (Ineos), a pesar de bajar del cuarto al décimo puesto, se mantiene como el mejor latinoamericano, a 22 segundos del líder. Por su parte, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain) se ubica 14°, a 39 segundos.

La Vuelta a España 2025 continuará este jueves con la primera etapa de alta montaña. El recorrido de 170.3 kilómetros entre Olot y Pal, en Andorra, promete ser un verdadero desafío para los escaladores, con un desnivel de 3,475 metros que podría reacomodar las posiciones en la clasificación general.

Así quedó el top 10 de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 5:

😍 Take a look at the stage 5⃣ standings:



¡Estas son las clasificaciones de la etapa 5⃣ !#LaVuelta25 pic.twitter.com/7uICb1KGt5 — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2025

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador