Colombia cerró su participación en el Mundial de Voleibol con derrota ante México

En un partido parejo de principio a fin, el combinado nacional no pudo evitar una nueva caída en Tailandia. Karina Olaya fue la figura nacional con 27 puntos.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025 - 12:47 p. m.
Karina Olaya (der.) fue de los puntos altos de Colombia en el partido contra México.
La selección de Colombia se despidió este miércoles del Mundial Femenino de Voleibol en Tailandia con una ajustada derrota frente a México (3-2), en un duelo entre equipos ya eliminados. Tras caer en sus dos primeras presentaciones del Grupo F, este encuentro era más por el honor.

Al final fueron las mexicanas quienes se impusieron en un choque parejo y disputado: 25-22, 22-25, 25-23, 18-25 y 15-12. El combinado nacional finalizó en la cuarta posición de la zona, en la que República Dominicana y China se quedaron con los boletos a los octavos de final como primero y segundo respectivamente.

Colombia, bajo la dirección del brasileño Guilherme Schmitz, llegaba a la cita mundialista tras lograr el subcampeonato en la Copa Panamericana, celebrada semanas atrás en Colima. A diferencia del rendimiento mostrado en territorio mexicano, la victoria fue esquiva en Tailandia.

Entre las jugadoras colombianas la que más se destacó en este partido de cierre fue la vallecaucana Karina Olaya, quien registró 27 de los 107 puntos conseguidos frente a México. También estuvo muy activa en la recepción, deber en el que Laura Pascua y Juliana Toro también tuvieron momentos clave.

