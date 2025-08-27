No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones


Mallorca tomó decisión definitiva sobre Daniel Luna: ya es oficial

El joven mediocampista colombiano amplió su vínculo con el equipo balear hasta 2028, pero seguirá creciendo cedido en el Huesca, en busca de más minutos.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025 - 01:07 p. m.
Daniel Luna surgió en las divisiones menores del Deportivo Cali y pasó por la selección sub-20 de Colombia.
Foto: RCD Mallorca
El futbolista colombiano Daniel Luna renovó este viernes su contrato con el RCD Mallorca hasta 2028 y también se marchó cedido al Huesca, que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), en busca de más minutos para continuar con su progresión.

El volante de 22 años encara esta cesión tras la vivida durante el segundo tramo de la temporada pasada en el Cartagena, donde no pudo salvar la categoría y descendió a Primera Federación (tercera categoría del fútbol en España), pero se asentó como uno de los titulares del cuadro murciano y anotó tres tantos.

Luna, formado en el Deportivo Cali e internacional sub-20 por Colombia, había contado con minutos en pretemporada, pero no convenció del todo al técnico del Mallorca, Jagoba Arrasate, que, ante la petición del jugador de marcharse cedido para tener una mayor continuidad, accedió.

El mediocampista vallecaucano, cuyo valor de mercado ronda los 500.000 euros, será el tercer colombiano en vestir los colores del club aragonés, tras los pasos del delantero risaraldense Juan Camilo Cucho Hernández (2017-2019) y el extremo chocoano Juan Peñaloza (2020).

Por Redacción Deportes

