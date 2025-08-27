Venezuela define sus convocados para enfrentar a Colombia en las eliminatorias

Jugadores de la selección de fútbol de Venezuela durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: EFE - Ronald Peña

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Venezuela, rival de Colombia en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, dio a conocer este miércoles la lista de 32 jugadores que se enfrentarán el cierre de este proceso clasificatorio.

La vinotinto, dirigida por el argentino Fernando “Bocha” Batista, se prepara para dos duelos de alto calibre que definirán su destino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sus hinchas están ilusionados con su primera clasificación al más importante torneo de selecciones.

Actualmente, Venezuela ocupa la séptima posición en las eliminatorias sudamericanas, lo que le daría el cupo al repechaje. Sin embargo, su objetivo es conseguir una de las plazas de clasificación directa, una hazaña que se antoja complicada pero no imposible.

El equipo venezolano enfrentará a Argentina en el Monumental de Buenos Aires el jueves 4 de septiembre (6:30 p.m.), y luego cerrará en casa, en Maturín, contra Colombia el 9 de septiembre (6:30 p.m.). Si pierde cualquiera de esos dos, le tocará pelear por cuidar el séptimo puesto.

Ausencias y sorpresas en la convocatoria

El técnico Batista tendrá que ajustar su estrategia sin una de sus piezas clave en el mediocampo. La ausencia más notable es la de Yangel Herrera (Girona-ESP), quien quedó fuera de la lista por una lesión. Su baja representa un duro golpe para el esquema táctico del equipo.

No obstante, la convocatoria también trae nuevas caras que inyectan ilusión. Destacan las inclusiones del delantero Kevin Kelsy (Portland Timbers-USA) y el volante Carlos Faya (Deportivo La Guaira-VEN), quienes tendrán la oportunidad de mostrar su talento en esta fase decisiva.

En la nómina venezolana hay cuatro futbolistas que hacen parte de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano: el portero Wuílker Faríñez (Águilas Doradas), el defensor Carlos Vivas (La Equidad), el volante Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) y el extremo Jhon Murillo (América de Cali).

El camino de Colombia y el panorama regional

El rival de cierre para Venezuela, la selección de Colombia, ya conoce los jugadores que sus próximos adversarios han convocado. La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, enfrentará primero a Bolivia en Barranquilla el próximo jueves 4 de septiembre. El equipo del altiplano ya presentó su nómina de 28 jugadores.

El partido entre Venezuela y Colombia se perfila como un duelo clave para ambos, no solo por la rivalidad regional, sino por las aspiraciones de cada uno en la recta final de la eliminatoria. En caso de que la vinotinto sume puntos en Buenos Aires, el Estadio Monumental de Maturín será el escenario de un partido para la historia.

Los convocados de Venezuela

Arqueros: Rafael Romo (U. Católica - ECU), Wuilker Fariñez (Águilas Doradas-COL), Alain Baroja (Club Always Ready - BOL), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira).

Defensores: Jon Aramburu - (Real Sociedad - ESP), Alexander González (Emelec - ECU), Nahuel Ferraresi, (São Paulo - BRA), Josua Mejías (Debreceni Vasutas - HUN), Jhon Chancellor (U. Católica - ECU), Wilker Ángel, (Juventude - BRA), Christian Makoun - PFC Levski Sofia (BUL), Carlos Vivas (La Equidad - COL), Miguel Navarro (Talleres - ARG), Ronald Hernández (Atlanta United - USA)

Mediocampistas: Carlos Faya (Deportivo La Guaira), José Martínez (Corinthians - BRA), Tomás Rincón (Santos - BRA), Cristian Cásseres (Toulouse - FRA), Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga - COL), Daniel Pereira (Austin FC - USA), Jorge Yriarte (Slask Wroclaw - POL), Eduard Bello (U. Católica - CHI), David Martínez (Los Angeles - USA), Jefferson Savarino (Botafogo - BRA), Telasco Segovia (Inter Miami - USA), Yeferson Soteldo (Fluminense - BRA), Gleiker Mendoza (Kgybas - UCR), Jhon Murillo (América de Cali - COL), Matías Lacava (Ulsan - JPN)

Delanteros: Salomón Rondón (Real Oviedo - ESP), Kevin Kelsy (Portland Timbers - USA), Josef Martínez (SJ Earthquakes - USA).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador