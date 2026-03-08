Así quedó la clasificación general de la París-Niza 2026 tras la primera etapa

El ciclista colombiano Harold Tejada del Astana. Foto: Astana

La París-Niza 2026 levantó el telón este domingo con una llegada rápida en Carrières-sous-Poissy (Yvelines), al oeste de París, donde el estadounidense Luke Lamperti (EF Education-EasyPost) se quedó con la victoria en el sprint del pelotón. El corredor de 23 años fue el más fuerte en los últimos metros y se convirtió en el primer líder de una de las carreras más tradicionales del calendario ciclístico internacional, conocida como la “Carrera hacia el Sol”.

Lamperti impuso su velocidad en un final cerrado para superar al belga Vito Braet (Lotto-Intermarché), que terminó segundo, y al venezolano Orluis Aular (Movistar Team), tercero. El estadounidense confirmó así su progresión como uno de los velocistas emergentes del pelotón y le dio a EF Education el primer golpe en una carrera que suele marcar el inicio de las grandes batallas de la temporada europea.

Tras la primera jornada, Lamperti lidera la clasificación general con ventaja mínima sobre sus rivales directos. Braet es segundo a cuatro segundos, mientras que Aular ocupa la tercera posición a seis segundos.

Completan el top-10 Milan Fretin (Cofidis) a 10 segundos, Biniam Girmay (NSN Cycling Team), Jensen Plowright (Alpecin-Premier Tech), Mike Teunissen (XDS Astana Team), Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility), Axel Zingle (Visma | Lease a Bike) y Robert Donaldson (Jayco AlUla), todos con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a los colombianos, el mejor ubicado tras la etapa inaugural es Harold Tejada (XDS Astana Team), quien aparece en la posición 41 de la general a 52 segundos del líder. Más atrás se ubica Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) en el puesto 64 a 57 segundos, mientras que Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) es 123, con una diferencia de tres minutos y 23 segundos.

La carrera continuará este lunes con la segunda etapa, un recorrido de 187 kilómetros entre Epône y Montargis, en el centro de Francia. Se espera otra jornada favorable para los velocistas, aunque el viento y los posibles cortes en el pelotón podrían empezar a marcar diferencias en una París-Niza que apenas comienza, pero que ya abre el pulso de la temporada en el ciclismo mundial.

