James Rodríguez, otra vez ni en el banco de suplentes: ¿por qué no debuta con Minnesota?

Minnesota United es el décimo cuarto club en la carrera deportiva del colombiano James David Rodríguez Rubio. Foto: Minnesota United

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

James Rodríguez sigue sin debutar en la MLS y su situación empieza a generar preocupación. A pesar de haber llegado hace más de un mes a Estados Unidos para sumarse a Minnesota United, el colombiano todavía no aparece en una convocatoria oficial del equipo, lo que ha encendido las alarmas a tres meses del Mundial y en medio de la expectativa por el estado físico del líder futbolístico de la selección de Colombia.

La razón de su ausencia es clara: la falta de ritmo físico y los problemas con las lesiones. El entrenador Cameron Knowles ya había anticipado que el mediocampista no estaría disponible para el partido del sábado contra Nashville, que terminó con derrota 3-1 para Minnesota United.

we're on to Vancouver pic.twitter.com/JtSoDsn4UP — Minnesota United FC (@MNUFC) March 8, 2026

James no completó el entrenamiento del jueves tras sufrir un golpe, lo que llevó al cuerpo técnico a manejar su situación con cautela.

“A James lo llevamos día a día. Es más un asunto de precaución, regresaremos y veremos cómo está el lunes”, explicó Knowles.

Mientras tanto, la incertidumbre crece en torno al colombiano, que todavía espera su primera oportunidad en la MLS y busca recuperar la condición física necesaria para competir al máximo nivel.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador