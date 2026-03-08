Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

James Rodríguez, otra vez ni en el banco de suplentes: ¿por qué no debuta con Minnesota?

Aunque el colombiano ya lleva varias semanas en el equipo de la MLS su estreno en Estados Unidos se ha complicado. ¿Qué pasa con el 10 de la selección?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
08 de marzo de 2026 - 03:31 p. m.
Minnesota United es el décimo cuarto club en la carrera deportiva del colombiano James David Rodríguez Rubio.
Minnesota United es el décimo cuarto club en la carrera deportiva del colombiano James David Rodríguez Rubio.
Foto: Minnesota United
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

James Rodríguez sigue sin debutar en la MLS y su situación empieza a generar preocupación. A pesar de haber llegado hace más de un mes a Estados Unidos para sumarse a Minnesota United, el colombiano todavía no aparece en una convocatoria oficial del equipo, lo que ha encendido las alarmas a tres meses del Mundial y en medio de la expectativa por el estado físico del líder futbolístico de la selección de Colombia.

La razón de su ausencia es clara: la falta de ritmo físico y los problemas con las lesiones. El entrenador Cameron Knowles ya había anticipado que el mediocampista no estaría disponible para el partido del sábado contra Nashville, que terminó con derrota 3-1 para Minnesota United.

Vínculos relacionados

Sebastián Montoya debutó en su segunda temporada de F2: ¿cómo le fue en el GP de Australia?
George Russell se llevó la primera victoria de 2026 en la Fórmula 1: clasificación general
Atlético Nacional remontó y venció 2-1 a Águilas Doradas en Liga BetPlay: así está la tabla

James no completó el entrenamiento del jueves tras sufrir un golpe, lo que llevó al cuerpo técnico a manejar su situación con cautela.

“A James lo llevamos día a día. Es más un asunto de precaución, regresaremos y veremos cómo está el lunes”, explicó Knowles.

Mientras tanto, la incertidumbre crece en torno al colombiano, que todavía espera su primera oportunidad en la MLS y busca recuperar la condición física necesaria para competir al máximo nivel.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

James

James Rodríguez

James Rodríguez Minnesota United

Minnesota United

Minnesota James

MLS

James MLS

Selección Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.