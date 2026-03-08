Sebastián Montoya debutó en su segunda temporada de F2: ¿cómo le fue en el GP de Australia?

Sebastián Montoya, en su segunda temporada de F2. Foto: Prema Racing

Sebastián Montoya sumó sus primeros puntos de la temporada en la Fórmula 2 tras la primera fecha doble del campeonato, disputada en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia.

El piloto colombiano de Prema Racing terminó noveno tanto en la carrera sprint del sábado como en la feature del domingo, resultados que le permitieron sumar dos unidades y ubicarse en el puesto 12 de la clasificación general.

En la carrera sprint, Montoya partió desde la 15.ª posición y mostró un buen ritmo para avanzar posiciones rápidamente. Aunque se salió en la curva 10 durante la tercera vuelta y perdió tiempo, logró recuperarse y mantenerse en la pelea por los puntos hasta asegurar el noveno lugar.

En la carrera principal, el domingo, se ubicó entre los diez primeros desde las primeras vueltas y llegó a luchar por el top cinco tras aprovechar una salida del coche de seguridad y una rápida parada en boxes.

Sin embargo, una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane lo relegó del séptimo al noveno puesto tras la bandera a cuadros, aunque el resultado le permitió cerrar el fin de semana con dos llegadas dentro de los diez mejores.

La victoria en la carrera principal fue para el búlgaro Nikola Tsolov, y la próxima fecha del campeonato se disputará el 11 y 12 de abril en Sakhir, Bahréin.

