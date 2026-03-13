Así quedó la clasificación general de la París-Niza tras el triunfo de Harold Tejada

La jornada en territorio francés estuvo marcada por el triunfo del colombiano, su primera en el World Tour. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

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La París-Niza 2026 vivió una sexta etapa intensa que no solo dejó el triunfo del colombiano Harold Tejada, sino que también le permitió a Daniel Felipe Martínez mantenerse firme en la lucha por el podio de la carrera.

El corredor del equipo Red Bull-BORA-hansgrohe superó sin contratiempos una jornada que podía resultar peligrosa por su perfil quebrado y los constantes ataques. Martínez cruzó la meta dentro del grupo principal de favoritos y no cedió tiempo respecto al líder, manteniendo así un sólido segundo lugar en la general.

El liderato sigue en manos del danés Jonas Vingegaard, quien continúa dominando la carrera tras sus exhibiciones en las etapas de montaña anteriores. El campeón del Tour de Francia conserva una ventaja de 3 minutos y 22 segundos sobre Martínez, margen que por ahora le permite controlar la competencia antes de la jornada decisiva.

Tejada entró al top 10 de la general

El gran protagonista del día fue Harold Tejada, quien tras su brillante victoria en Apt también logró escalar posiciones en la clasificación. Gracias al triunfo de etapa y al tiempo ganado sobre varios rivales, el huilense se metió en el Top-10 de la carrera, ubicándose ahora en el décimo lugar.

Para el corredor del XDS-Astana, el resultado no solo representa el mayor triunfo de su carrera, sino también una confirmación de su gran momento dentro de una de las pruebas por etapas más prestigiosas del calendario WorldTour.

Con dos colombianos bien posicionados, el país vuelve a tener protagonismo en una carrera históricamente importante para los escaladores.

La etapa reina podría verse afectada por el clima

La carrera, sin embargo, está lejos de definirse. Este sábado se disputará la etapa reina, un recorrido de 138,7 kilómetros que terminará en la exigente subida a Auron, una estación de esquí ubicada a más de 1.600 metros de altitud en los Alpes Marítimos.

El final en alto promete ser el examen más duro para los aspirantes al título, especialmente después de las diferencias que se han abierto en la clasificación general. No obstante, el clima podría jugar un papel determinante.

Las previsiones meteorológicas anuncian fuertes nevadas en la zona, lo que incluso podría obligar a modificar el recorrido previsto para la etapa. Las autoridades de la carrera se mantienen atentas a la evolución del tiempo para garantizar la seguridad del pelotón.

Clasificación general de la París-Niza tras la etapa 6

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