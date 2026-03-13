Clásica de Rionegro 2026: Team Medellín y Sistecrédito dominaron la contrarreloj inicial

Robigzon Oyola y Diana Peñuela fueron los grandes ganadores de la primera jornada en Antioquia. Foto: Clásica de Rionegro

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La edición XXI de la tradicional competencia ciclística que se disputa en Rionegro comenzó este jueves con una jornada de alta velocidad. La Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma de Rionegro abrió su programación con una contrarreloj individual de 11,2 kilómetros, disputada en un circuito ubicado en el sector de las Transversales, donde los especialistas contra el cronómetro fueron los grandes protagonistas.

La jornada inaugural reunió a corredores de las categorías élite, juvenil y damas, quienes enfrentaron un recorrido completamente plano que favoreció a los ciclistas más potentes en la lucha individual contra el reloj. Equipos destacados del ciclismo nacional tomaron la salida en una prueba que desde el primer día dejó claro el alto nivel competitivo del pelotón.

Robigzon Oyola, primer líder en la categoría élite

En la categoría élite, el dominio fue para el Team Medellín, escuadra que logró el mejor registro del día al detener el cronómetro en 12 minutos y 32 segundos. Con ese tiempo, el equipo alcanzó una velocidad promedio cercana a los 55 kilómetros por hora, la más alta de la jornada.

Gracias a este resultado, Robigzon Oyola se convirtió en el primer líder de la clasificación general de la competencia.

La prueba contó con una amplia participación: 103 corredores pertenecientes a 14 equipos, quienes partieron en 17 grupos de salida. La lucha por los mejores tiempos se desarrolló a lo largo del circuito rionegrero, en una contrarreloj que exigió máxima potencia y precisión.

Sistecrédito impone condiciones en juveniles

La categoría juvenil también ofreció un arranque intenso. El Team Sistecrédito se quedó con la victoria de la etapa tras registrar 13 minutos y 33 segundos, alcanzando una velocidad promedio de 50,7 kilómetros por hora.

El primer corredor en cruzar la meta fue Juan Esteban López, ciclista nacido en Fresno, Tolima, quien asumió así el liderato inicial de la clasificación juvenil.

En esta división compiten 14 equipos, organizados en 16 grupos de salida, un panorama que refleja el crecimiento y el talento emergente del ciclismo colombiano en las categorías formativas.

Diana Carolina Peñuela lidera entre las damas

En la rama femenina, la competencia reunió a ocho equipos, distribuidos en 10 grupos de salida. Allí también brilló el Team Sistecrédito, que marcó un tiempo de 14 minutos y 31 segundos para quedarse con el triunfo de la jornada.

La ciclista Diana Carolina Peñuela fue la primera en cruzar la meta y se convirtió en la primera líder de la clasificación general femenina de la carrera.

La velocidad continuará en la segunda etapa

La Clásica de Rionegro continuará este viernes con la segunda etapa, que se disputará bajo el formato de critérium en un circuito de 1,6 kilómetros, nuevamente en el sector de las vías Transversales.

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