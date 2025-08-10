Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 10

El cundinamarqués del Nu Colombia defendió con solidez el maillot amarillo en la última jornada entre Sopó y Bogotá y se coronó campeón de la edición 75 de la Vuelta a Colombia, mientras Edgar Andrés Pinzón se llevó la etapa final en un sprint reducido. Foto: EFE - Carlos Ortega

Bogotá cerró este domingo la edición 75 de la Vuelta a Colombia con un final que combinó espectáculo, estrategia y celebración. Rodrigo Contreras, corredor del equipo Nu Colombia, defendió el maillot amarillo hasta el último metro y se coronó campeón después de diez intensas etapas.

La última fracción, de 139 kilómetros entre Sopó y la capital, formó parte del Festival de Verano de Bogotá. El recorrido no era para relajarse: dos pasos por el Alto de Sisga y el exigente Alto de Patios, todos de tercera categoría, más tres sprints intermedios que mantuvieron la carrera viva desde el inicio. La fuga del día la protagonizaron Brayan Sánchez (Medellín-EPM) y Carlos Gutiérrez (Movistar-Best PC), que se repartieron puntos y bonificaciones, pero el pelotón no les dejó margen para soñar.

En la recta final, la carrera se decidió en un reducido sprint entre Edgar Andrés Pinzón (GW-Erco-Shimano), Yesid Pira, Contreras y Diego Camargo. Pinzón demostró potencia para llevarse la victoria de etapa, con Contreras entrando tercero, protegido por la diferencia que había forjado desde hace una semana.

Ese margen nació en la tercera etapa, una contrarreloj en ascenso de 33 kilómetros entre Curisí y Toquilla que Contreras ganó con más de dos minutos de ventaja sobre Camargo. Desde entonces, administró su liderato con cabeza fría, incluso frente a los ataques de montaña: la ofensiva de Yeison Reyes en el Alto de La Línea (6ª etapa) y la embestida de Camargo en el Alto del Vino (9ª etapa) no lograron quebrarlo.

La clasificación general cerró con Contreras como campeón, seguido a 53 segundos por Camargo (Medellín-EPM) y con Yesid Pira completando el podio. Una victoria sólida, labrada tanto en la fuerza como en la resistencia mental.

