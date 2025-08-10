Muñoz y Lerma, campeones en Inglaterra: Crystal Palace levantó la Community Shield

El lateral Daniel Muñoz y el volante Jefferson Lerma sumaron un nuevo trofeo en su carrera, tras la histórica victoria del Crystal Palace ante Liverpool en penales (3-2) en Wembley, consiguiendo así la primera Community Shield en la historia del club. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

En un Wembley que esperaba otra fiesta de Liverpool, el Crystal Palace escribió una página histórica. Con apenas dos millones de euros invertidos en fichajes frente a los 300 millones de los ‘Reds’, el equipo de Oliver Glasner levantó la primera Community Shield de su historia, venciendo 3-2 en los penales tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario. Una gesta en la que los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma también dejaron su huella.

Liverpool, ahora bajo la dirección de Arne Slot, parecía encaminado a un debut triunfal con sus cuatro nuevos refuerzos. Hugo Ekitiké abrió el marcador con un disparo preciso tras pase de Florian Wirtz, y más tarde Jeremie Frimpong sorprendió con un centro envenenado que acabó dentro. Entre esos dos goles, Jean-Philippe Mateta había empatado para el Palace desde el punto penal, tras una falta de Virgil van Dijk sobre Ismaïla Sarr.

El segundo tiempo trajo la reacción del equipo londinense. Muñoz fue protagonista con sus proyecciones por derecha, manteniendo al Palace en zona ofensiva. A trece minutos del final, Adam Wharton filtró un pase perfecto para Sarr, que no perdonó con un remate cruzado que igualó las cuentas. Lerma ingresó poco después para aportar equilibrio en el mediocampo, mientras la tensión crecía rumbo a los penales.

En la tanda, Liverpool se desplomó: Salah, Mac Allister y Elliott fallaron sus cobros. Henderson, héroe de la última FA Cup, volvió a responder deteniendo dos lanzamientos. Mateta, Sarr y Justin Devenny acertaron para el Palace, sellando un título que, aunque muchos consideren de menor rango, para el club del sur de Londres y sus aficionados sabe a gloria.

Para Muñoz y Lerma, es un nuevo trofeo en Inglaterra y un envión anímico antes del debut en la Premier League el próximo 17 de agosto ante Chelsea. Para el Palace, es la confirmación de que en el fútbol no siempre gana el que más gasta.

