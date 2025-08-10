No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Natalia Garzón conquistó el primer oro de Colombia en los Panamericanos Junior

Bajo el sol paraguayo y frente a rivales de alto nivel, la ciclista colombiana dominó la contrarreloj individual femenina, asegurando además su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Redacción Deportes
10 de agosto de 2025 - 03:48 p. m.
Bajo el sol paraguayo y frente a rivales de alto nivel, la ciclista colombiana dominó la contrarreloj individual femenina, asegurando además su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Bajo el sol paraguayo y frente a rivales de alto nivel, la ciclista colombiana dominó la contrarreloj individual femenina, asegurando además su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Foto: Andrea Melo
El ciclismo colombiano volvió a subirse a lo más alto del continente y lo hizo a la velocidad de Natalia Garzón. La joven pedalista se coronó campeona en la contrarreloj individual femenina (CRI) de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, firmando un tiempo de 36 minutos, 43 segundos y 320 milésimas, suficiente para dejar sin opciones a sus rivales y darle a Colombia su primer oro en estas justas.

La prueba, disputada bajo el intenso sol paraguayo y sobre un trazado que exigía piernas fuertes y mente fría, tuvo a Garzón en control desde el primer kilómetro. Sin ceder en ritmo ni concentración, la colombiana fue marcando diferencias hasta cruzar la meta con ventaja sobre las argentinas Julieta Benedetti (plata, 37:06.030) y Delfina Dibella (bronce, 37:43.990). Otra colombiana, Luciana Osorio, terminó quinta con un tiempo de 38:48.320, demostrando la profundidad del talento nacional.

El triunfo no solo vale por la medalla. Con esta victoria, Garzón aseguró clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027, convirtiéndose en una de las primeras atletas colombianas con cupo confirmado a la máxima cita multideportiva del continente.

“Este triunfo significa mucho para mí, para mi familia, para mi equipo y para el país. Veníamos con la ilusión de ganar, y hoy se cumplió el objetivo”, dijo Garzón con la medalla al cuello y una sonrisa que hablaba de esfuerzo cumplido.

La hazaña llegó en el primer día oficial de competencias en Asunción, marcando un arranque dorado para la delegación colombiana y recordando, una vez más, que el ciclismo sigue siendo uno de sus motores deportivos más confiables.

Resultados – CRI Mujeres

1 Natalia Garzón (COL) – 36:43.320

2 Julieta Benedetti (ARG) – 37:06.030

3 Delfina Dibella (ARG) – 37:43.990

5 Luciana Osorio (COL) – 38:48.320

