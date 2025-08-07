Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 7

Rodrigo Contreras (NU Colombia) se adueñó del liderato en la Vuelta a Colombia 2025 el pasado domingo. Foto: FCC

La séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2025 nos dejó este jueves la victoria de Wílmar Paredes en Cali —ya son dos para él en la presente edición— y la consolidación de Rodrigo Contreras como líder de la clasificación general por cuarto día consecutivo.

La fracción, de 185,2 kilómetros, partió de Armenia y concluyó en la capital vallecaucana con una llegada al esprint. Paredes aprovechó su presencia en la fuga del día para imponerse con fuerza en el Paso del Comercio, luego de un recorrido mayoritariamente llano con tres esprints especiales.

La escapada, en la que estuvo el propio ganador de etapa, logró abrir más de seis minutos de ventaja sobre el lote principal. El podio de la jornada lo completaron Cristian Vélez (GW Erco Shimano) y el risaraldense Kevin Castillo (Sistecrédito), quienes también integraron el grupo de fugados.

Rodrigo Contreras, quien había sufrido en los kilómetros finales de la etapa reina, extendió su liderato en la clasificación general. El jefe de filas del NU Colombia acumula un tiempo total de 22 horas, 15 minutos y 22 segundos en la presente edición de la carrera más importante del calendario nacional.

En el podio provisional lo acompañan el boyacense Diego Camargo (Team Medellín), a 1:04 minutos, y el venezolano Yonathan Eugenio (EBSA), a 1:20., que se trepó a la tercera posición tras mostrar un buen ritmo en las carreteras vallecaucanas.

El boyacense Yeison Reyes (Orgullo Paisa), ganador de la etapa reina con un ataque sólido en el Alto de La Línea, no perdió tiempo pero sí salio del top 3 luego de la actuación destacada de Eugenio. Ahora es cuarto, a 1 minuto y 50 segundos de Contreras.

La Vuelta a Colombia 2025 continuará este viernes con la octava etapa, un recorrido de media montaña de 171,4 kilómetros entre Cali y La Tebaida, en el Quindío. La jornada incluye un puerto de cuarta categoría cerca del final, que podría ser decisivo en caso de un ataque tardío o un esprint selectivo.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 7 entre Armenia y Cali:

