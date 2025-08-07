Balón de Oro 2025: Linda Caicedo, nominada al Premio Kopa

Linda Caicedo viene de ser una de las figuras de Colombia en la Copa América Femenina 2025. Foto: EFE - Jose Jácome

La revista France Football anunció este jueves los nombres de las jugadoras nominadas al Balón de Oro 2025, entre los que se destaca la presencia de la colombiana Linda Caicedo como una de las candidatas al Premio Kopa, que se entrega a la mejor jugadora sub-21 del mundo.

Caicedo, de 20 años, es finalista para recibir dicha distinción junto con la inglesa Michelle Agyemang (Arsenal), la neerlandesa Wieke Kaptein (Chelsea), la española Vicky López (Barcelona) y la paraguaya Claudia Martínez (Olimpia).

La entrega del Balón de Oro está programada para el próximo 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Linda ya es habitual en este tipo de ceremonias, pues ha dicho presente en otras ediciones de esta misma gala y de otros premios como The Best, que entrega la FIFA.

La colombiana, figura del Real Madrid en la liga española, viene de ser protagonista en el más reciente subcampeonato de la selección tricolor en la Copa América Femenina de Ecuador 2025, torneo en el que fue una de las líderes ofensivas del equipo dirigido por Ángelo Marsiglia.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol celebra con profunda emoción esta nominación, que honra no solo el talento y la disciplina de una jugadora excepcional, sino también el crecimiento y la proyección del fútbol femenino en Colombia”, comentó la FCF sobre su nominación.

La edición de este año del Balón de Oro marcará un hito en la historia del galardón, al incluir por primera vez la entrega del Trofeo Kopa, el Trofeo Yashin y el Trofeo Gerd Müller también en la rama femenina, distinciones que hasta ahora solo se otorgaban a jugadores hombres.

El Trofeo Kopa Femenino premiará a la mejor jugadora joven del año, mientras que el Trofeo Yashin Femenino distinguirá a la arquera más destacada. El Trofeo Gerd Müller Femenino se otorgará a la máxima goleadora del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.

